Neymar anunció su retiro de la selección brasileña tras la eliminación: “Terminé acá”

El jugador brasileño Neymar anunció que no continuará en la selección brasileña tras la derrota 2 a 1 ante Noruega y la eliminación del Mundial 2026. En diálogo con la prensa, el delantero de Santos expresó: “Intenté e intenté, ahora terminó. Comencé acá, terminé acá [en referencia al Metlife Stadium de Nueva Jersey]”.

Después de que Brasil quedara eliminada de la Copa del Mundo en octavos de final, Neymar tomó la decisión de ponerle fin a su carrera internacional tras casi 16 años de su debut. Su primer partido con la selección, por su parte, lo disputó en el mismo estadio en el que perdió este domingo, un 10 de agosto de 2010, en un amistoso contra Estados Unidos, en el que también anotó un gol.

El exatacante de Barcelona y PSG inició su carrera en la selección pentacampeona del mundo a los 18 años y, en total, disputó 130 partidos, en los que metió 80 goles -33 en encuentros oficiales- y 59 asistencias. De esta manera, es el máximo goleador histórico de Brasil, con tres unidades más que Pelé. Además, jugó cuatro mundiales, en los que llegó hasta las semifinales, cuartos de final en dos ocasiones y octavos, en la última edición.

Neymar, de 34 años, había estado en duda para el Mundial 2026, ya que había perdido constancia en la selección brasileña y sufrió en el último tiempo lesiones que condicionaron su estado físico. Incluso llegó a ser cuestionado por muchos hinchas de la verdeamarela, que pidieron que el futbolista de Santos no fuera convocado y que se le de lugar a jugadores más jóvenes, como Estêvão y João Pedro, además de Vinícius Júnior y Raphinha, entre otros.

Brasil perdió 2 a 0 ante Noruega y se despidió del Mundial en octavos de final; Neymar convirtió un gol WILL OLIVER - EPA

De hecho, antes de la Copa del Mundo, estuvo más de dos años y medio sin ser convocado a la selección brasileña por lesiones y falta de minutos de juego en sus equipos. Sin embargo, el entrenador italiano de Brasil, Carlo Ancelotti, decidió llevar a Neymar al Mundial. Primero lo incluyó en la lista de 55 jugadores y, luego, hizo oficial su citación. “Si está al 100%, puede llegar. Tiene que seguir trabajando y jugando, mostrar sus cualidades y una buena condición física“, había señalado.

El número 10 debutó en la tercera fecha de la fase de grupos ante Escocia -contra Marruecos y Haití no pudo jugar por lesión- e ingresó a los 76 minutos en lugar de Matheus Cunha, con el marcador 3-0 a favor.

En mundiales, Neymar marcó nueve goles y cuatro asistencias. Su último tanto fue este domingo ante Noruega, sobre el final del partido, de penal.

Haaland metió dos goles y sacó a Brasil del Mundial JEWEL SAMAD - AFP

Con su selección nacional, consiguió la Copa Confederaciones 2013 y la medalla de Oro olímpica en Río 2016. Más tarde, Brasil ganó la Copa América 2019, en su país, pero el delantero se perdió la competencia por una lesión en el ligamento del tobillo derecho.

Lionel Messi, por su parte, se había referido a la posibilidad de que el futbolista brasileño sea convocado a la Copa del Mundo y manifestó: "No puedo ser objetivo, Neymar es un amigo. Me encantaría que esté en el Mundial y le pasen un montón de cosas lindas porque se lo merece. En los Mundiales queremos que jueguen los mejores y Ney, esté como esté, siempre será uno de ellos".

El llanto de Neymar tras la eliminación

Una vez que el árbitro del partido decretó el final, Neymar saludó a sus compañeros a modo de apoyo. Minutos después se arrodilló en el campo de juego para rezar pero no pudo contener el llanto y se quebró. El delantero quedó tendido con lágrimas y debió ser respaldado por el resto del plantel brasileño.

Neymar no pudo contener el llanto tras la eliminación de Brasil ODD ANDERSEN - AFP

Tras reponerse, el excapitán de la selección quedó sentado con lágrimas en los ojos, mientras otros jugadores como Raphinha y Alisson Becker lo consolaba.

En el Mundial 2026, Brasil terminó como líder del grupo C, después de empatar 1 a 1 ante Marruecos, ganarle 3 a 0 a Haití y Escocia. Luego, en 16avos, venció 2 a 1 a Japón tras darlo vuelta en los últimos minutos y clasificó a octavos, donde perdió contra Noruega.