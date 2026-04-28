Neymar se entrenó en un predio de Boca y Riquelme le hizo un regalo muy especial

Con la Bombonera de fondo, como espectadora de lujo, la estrella brasileña Neymar se entrenó en el predio de Casa Amarilla junto con todo el plantel de Santos en la previa del partido que este martes disputará el club paulista contra San Lorenzo por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Si bien Juan Román Riquelme no estaba presente en Boca por haber viajado a Brasil para acompañar al equipo en el encuentro que disputará esta noche contra Cruzeiro, por la Copa Libertadores, el presidente del club xeneize no quiso dejar pasar la oportunidad de enviarle un doble regalo a Neymar: una de las autoridades le regaló una camiseta con el dorsal del ex número 10 de la institución y una casaca con el nombre del brasileño.

Juega la Sudamericana contra San Lorenzo: Neymar entrenó en la Bombonera y Riquelme le hizo un regalo

En el paso de Neymar por la Argentina, el astro se cruzó también con viejos conocidos, como el caso de Ander Herrera (lesionado, se quedó en Argentina para recuperarse), con quien compartió plantel en Paris Saint Germain durante tres temporadas. “Me alegró verte, amigo”, fue el posteo que escribió el jugador de Santos.

Neymar y Ander Herrera se reencontraron. @neymarjr

Este martes, a partir de las 19, Santos visitará a San Lorenzo en el estadio Pedro Bidegain por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana. El partido será arbitrado por el colombiano Jhon Ospina, mientras que su compatriota David Rodríguez estará en el VAR. La transmisión del encuentro estará a cargo de DSports.

Juega la Sudamericana contra San Lorenzo: Neymar entrenó en un predio de Boca y Riquelme le hizo un regalo.

El “Ciclón” llega como líder de su zona y buscará dar otro paso hacia la clasificación, aunque tendrá enfrente a un rival de peso, donde Neymar aparece como la principal figura.

El equipo de Gustavo Álvarez llega a este partido luego de ganarle a Platense por 1 a 0 el pasado viernes, en el marco de la decimosexta fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Para este encuentro ante el tres veces campeón de América, se espera que el entrenador no realice modificaciones con respecto a ese triunfo.

En el caso de Santos, el conjunto brasileño, de la mano del DT Cuca, llega a este encuentro en Argentina tras lo que fue el empate 2 a 2 ante Bahía por la decimotercera fecha del Brasileirão que lo tiene en el puesto 17, en zona de descenso, con 14 unidades.

Dentro de las modificaciones al equipo, estará el regreso de Neymar a la formación titular, situación que genera expectativas del público argentino para ver al astro. “[Neymar] no jugará el sábado, así que estará en mejor forma para el partido en Argentina, que es crucial para nosotros”, había dicho el técnico Cuca. Luego de la victoria ante “el Calamar”, el defensor de San Lorenzo, Jhohan Romaña, dejó una frase contundente de cara: “Si toca meterle a Neymar, le vamos a meter”.