Ni Julián Álvarez ni Mbappé: en España, Atlético y Real Madrid golearon sin aportes de sus flamantes goleadores

En su primer partido como titular, Julián Álvarez se quedó con las ganas de anotar su primer gol con la camiseta de Atlético Madrid, en la goleada de su equipo por 3 a 0 sobre Girona en el Metropolitano, con una gran actuación de Antoine Griezmann.

Omnipresente en el juego del equipo, el francés abrió el marcador con un tiro libre desde el borde del área a los 39, tras un error del arquero argentino Paulo Gazzaniga, que podría haber sido expulsado previamente por tocar la pelota con la mano fuera del área. El mediocampista español Marcos Llorente marcó el segundo apenas comenzó la segunda etapa con un fuerte remate, y el tercero lo marcó el capitán Koke en el tiempo de descuento (90+4).

El Atlético, muy reforzado esta temporada con los fichajes del defensor español Robin Le Normand, del mediocentro inglés Conor Gallagher, del goleador noruego Alexander Sorloth y Julián Álvarez, se coloca tercero en la tabla con cuatro puntos detrás de Celta y Barcelona (6) y por delante del Real Madrid gracias a una mejor diferencia de goles.

El resumen del partido

En relación al entusiasmo generado en la gente del Aleti con el arribo de Julián, Diego Simeone opinó: “Es algo normal. Los futbolistas importantes exigen que pasen cosas. La gente va al campo a verlos y generan que pasen situaciones, sabemos lo que tiene Julián, lo que nos puede dar y buscaremos explotar sus mejores condiciones ya sea como punta, segundo delantero, por el costado y estamos convencidos de que tenemos un jugador para presente y futuro increíble y, como dice Griezmann nos falta conexión que nos la va a dar el tiempo”.

Puntualmente sobre la actuación del cordobés ante Girona consideró: “Julián nos dio mucho trabajo para lo colectivo, ocupó casi siempre lugares para que podamos generar recuperación de pelota, perspectiva de contragolpe, participó en el segundo gol para generar el espacio y él querrá más y estará buscando llegar al gol como lo quiere Sorløth, Correa y los futbolistas de esa zona, de tener amistad con el gol”.

Además, sobre su posición en el campo de juego, el DT del Aleti no dudó: ““En River era un nueve, en Argentina era nueve en el Mundial… En el City está Haaland y ahí compartían o caía al costado. Está capacitado para ocupar varias posiciones. Tenemos a Sorloth y a él y a romperme la cabeza yo. Podrán jugar juntos en varios pasajes o incluso con Griezmann los tres, pero también Correa, Giuliano, Gallagher… Hay muchos jugadores importantes que nos van a dar cosas buenas”.

Endrick opacó a Mbappé

Aún falto de automatismos, Real Madrid logró este domingo su primera victoria de la temporada ante el recién ascendido Valladolid con un claro 3-0 en el Santiago Bernabéu, donde la superestrella francesa Kylian Mbappé no pudo destacarse en su debut en el estadio madridista.

Sin el prodigio inglés Jude Bellingham, de baja por lesión por varias semanas, el vigente campeón de la Liga y de la Champions se remitió a la potencia de su mediocampista uruguayo Federico Valverde, que encontró hueco en el muro blanquivioleta a través de un tiro libre a los 5 del segundo tiempo, y al talento de sus suplentes Brahim Díaz (88) y el brasileño Endrick (90+6) ya en el tramo final del choque.

Mbappé aun no marcó en la Liga y Endrick sí (AFP)

“Fue muy complicado, sobre todo el comienzo, no conseguíamos funcionar como quería el entrenador, tuvimos falta de actitud en ataque y estábamos muy pasivos, pero en la segunda parte mejoramos mucho”, afirmó Valverde. Y agregó: “Estoy muy contento de ayudar al equipo con goles, pero lo importante es el trabajo defensivo, del que me siento orgulloso y en el que me tengo que implicar más”.

Primera victoria en la Liga

El equipo blanco generó poco fútbol en la primera parte pero hizo lo suficiente en el segundo tiempo como para llevarse el partido y obtener así la primera victoria de la temporada. “Estuvimos muy lentos en la primera parte, todo lo contrario que en la segunda, donde nos mostramos mucho más activos, hubo más movimiento y el balón rodó mucho más rápido”, aseguró el entrenador Carlo Ancelotti en rueda de prensa.

Una de las novedades de Ancelotti fue la entrada del joven jugador turco Arda Güler por el lesionado Bellingham. Por otro lado, Mbappé desaprovechó una oportunidad de oro a pase de Vinicius, pero el arquero estonio Karl Hein salvó la situación.

El francés tuvo otra ocasión en un contraataque, pero la envió fuera antes de ser reemplazado por el delantero brasileño Endrick, de 18 años, al que le bastaron un puñado de minutos para recibir un pase sobre la derecha del área y sacar un remate potente al primer palo que significó el tercer tanto del Merengue, el primero suyo con la camiseta del Real.

Mbappé, recién llegado al Madridm sigue sin marcar en la liga con el conjunto blanco tras dos jornadas, mientras que Ancelotti trabaja en perfeccionar el sistema para sacar lo mejor de sus delanteros. El entrenador aseguró que la ubicación de Mbappé en el campo no está puesta en duda. “Es un delantero espectacular, muy rápido, se mueve muy bien sin balón, ataca la espalda, tuvo tres o cuatro oportunidades. En esa posición va a marcar, como siempre ha marcado. No creo que necesite jugar por la izquierda, en el centro él hará goles”, incidió Ancelotti.

Después de un empate que supo a poco en la visita a Mallorca (1-1) la semana pasada en el estreno de Liga, Kylian Mbappé vivió un bautismo frustrante en su nueva casa, al que llegó libre de contrato tras concluir su etapa en el París Saint Germain.

