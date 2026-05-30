Incidentes en París tras el triunfo del PSG ante el Arsenal en la final de la Champions League
Hinchas del equipo francés colmaron las calles de la capital francesa, donde se produjeron disturbios y enfrentamientos con efectivos policiales
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El triunfo del PSG ante el Arsenal por la UEFA Champions League brindó algo más que felicidad. Las calles de París se colmaron este sábado de hinchas que festejaron al equipo bicampeón, pero también fanáticos que buscaban generar disturbios a lo largo de la capital.
Imágenes de corridas, autos incendiados y enfrentamientos con la Policía se viralizaron en las últimas horas tras la victoria del conjunto de Luis Enrique.
La escena recuerda, aunque en menor medida, a los incidentes que se desarrollaron el año pasado luego de que el PSG ganara la misma competición.
Esta vez, los videos mostraron a los hinchas cortando las calles, subiéndose a los techos de las paradas de colectivos y realizando festejos descontrolados.
Incluso en un video se ve a lo que parece ser un efectivo de tránsito que es atacado por varios hinchas y, finalmente, corre hacia su resguardo.
El fuego no se vio solo en los autos. Otra grabación muestra a varias bicicletas tiradas en una pila en el piso que está en llamas, mientras el humo negro comienza a teñir las calles.
A su alrededor, decenas de personas corren para escapar de la cuadra. En otro video, se vieron a los hinchas cantando en contra de Kylian Mbappe, que abandonó al PSG para ir a jugar al Real Madrid.
Anteriormente, cuando el PSG había clasificado a la final de la competición, disturbios también se desataron en las calles parisinas, que terminaron con 127 detenidos y 34 heridos.
El año pasado, la histórica victoria por la misma competición dejó un saldo trágico: destrozos en la capital francesa, autos prendidos fuego, un policía en coma y dos hinchas muertos.
Una de las víctimas era un joven de 17 años que fue apuñalado en la ciudad de Dax durante una fiesta callejera del PSG después de la final en Múnich.
La otra persona fallecida fue un hombre cuya patineta fue chocada por un auto en París durante las mismas celebraciones.
La oficina del ministro del Interior francés indicó que un agente de policía fue golpeado accidentalmente por fuegos artificiales en Coutance, en el noroeste de Francia, y fue puesto en coma artificial debido a “graves lesiones oculares”.
En ese entonces se habían desplegado 5400 policías y gendarmes en París y su aglomeración urbana, en una noche que se saldó con 563 detenciones (491 de ellas en la capital) luego de que se reportaron saqueos en Champs Elysees.
El triunfo del PSG
El PSG obtuvo la victoria tras empatar 1-1 en 120 minutos y tener que definir en tanda de penales. El primer gol conmocionó a los hinchas debido a su rapidez. A los cinco minutos del primer tiempo, tras recuperar una pelota dividida en campo rival, Kai Havertz aceleró por la derecha, ganó la carrera hacia el área y sacó un remate potente de zurda al primer palo que sorprendió a Matvey Safonov. Así, los ingleses se adelantaron 1-0.
Sin embargo, a los 16 minutos del segundo tiempo, Khvicha Kvaratskhelia encontró el espacio que buscaba desde el inicio de la final, encaró dentro del área y, en su segunda acción individual de peligro de la noche, cayó tras un cruce desde atrás de Cristhian Mosquera.
Daniel Siebert no dudó y sancionó penal para PSG. Ousmane Dembélé abrió el pie y venció a David Raya, que se tiró para el otro lado, para establecer el 1-1.
PSG y Arsenal no lograron romper la igualdad durante los 120 minutos y la final se definió por penales. En la definición desde los doce pasos, Gonçalo Ramos abrió la serie con un gol para el PSG y Viktor Gyökeres respondió para el Arsenal.
La tanda se mantuvo pareja hasta que Eberechi Eze desvió su remate para el conjunto inglés, aunque poco después David Raya mantuvo con vida a su equipo al contener el disparo de Nuno Mendes.
Finalmente, tras los aciertos de Achraf Hakimi, Gabriel Martinelli y Lucas Beraldo, el PSG llegó al último penal con ventaja. Allí, el remate decisivo del Arsenal se fue desviado y el conjunto francés desató los festejos al imponerse 4-3 en la serie.
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