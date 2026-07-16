Nicolás Tagliafico habló sobre la bandera de Malvinas: “La energía te lleva a hacer cosas que no está bueno mostrarlas públicamente”

“Las Malvinas son argentinas”, sentenciaba una sábana blanca con letras negras que, primero, se observó en la tribuna del estadio de Atlanta y, luego, adoptaron los jugadores albicelestes en el campo de juego. La victoria épica de la selección argentina frente a Inglaterra, por 2-1, que depositó al equipo en su segunda final mundialista consecutiva (esta vez, frente a España), también será recordada por esta situación que fue mucho más allá de lo deportivo y puede generar consecuencias. ¿De qué tipo? Reglamentarias, diplomáticas, futbolísticas.

Giovani Lo Celso desplegando la bandera que hacía referencia a las Islas Malvinas JEWEL SAMAD - AFP

Pese a que en las horas previas a las semifinales los protagonistas (Lionel Scaloni, uno de ellos) se encargaron de aclarar que se trataría sólo de un partido de fútbol, claramente el desafío tuvo muchos condimentos periféricos. A partir de lo que ocurrió con la bandera, el Gobierno británico anunció hoy que espera que la FIFA abra una investigación después de que los futbolistas “desplegaran una pancarta reivindicando la soberanía sobre las islas Malvinas”. Durante una entrevista con la cadena BBC, el ministro británico de Ciencia, Innovación y Tecnología, Peter Kyle, dijo que el gesto de los futbolistas “fue totalmente inapropiado” y que “la política debe mantenerse al margen del fútbol”.

Para los jugadores argentinos también fue especial todo lo que se vivió en Atlanta ante la selección británica. Lo reconocieron luego del partido frente a los micrófonos, aunque algunos de ellos también reconocieron que, probablemente, la acción de la bandera no debió ocurrir en público, frente a todas las cámaras del mundo. Uno de los titulares, Nicolás Tagliafico, se refirió -en ESPN- al respecto: “Al final, esa energía, esa motivación de la victoria, te lleva a hacer estas cosas que, por ahí, no está bueno mostrarlo públicamente”.

Nicolás Tagliafico, superando al inglés Elliot Anderson: el lateral izquierdo jugó un partido muy serio George Walker IV - AP

Sin embargo, el lateral izquierdo de Olympique de Lyon (ex Banfield e Independiente), aportó: “Pero nosotros, antes del partido, teníamos la sensación de que iba a ser especial. Ya en el himno. Soy sincero: va a ser uno de los momentos que me voy a guardar para toda la vida porque fue una locura. Una locura, una locura. Adentro de la cancha, la energía que se sentía antes del partido, fue tremenda”.

Tagliafico y los condimentos especiales

"TE SOY SINCERO, DENTRO DE LA CANCHA LA ENERGÍA QUE SE SENTÍA ANTES DEL PARTIDO FUE TREMENDA"



NICO TAGLIAFICO



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El Reglamento del Mundial 2026 de la FIFA prohíbe la exhibición de mensajes o lemas políticos por parte de los jugadores y demás miembros de las selecciones, durante los partidos y también a su conclusión. Las multas de la FIFA por mensajes políticos oscilan entre los 5000 y los 20.000 dólares: lo más probable es que la Asociación del Fútbol Argentino reciba un castigo económico.

Otro de los jugadores argentinos que se refirieron a lo que ocurrió con la bandera fue Lisandro Martínez, que precisamente actúa en Inglaterra, en Manchester United. “No podíamos fallarle al pueblo argentino”, respondió el defensor.