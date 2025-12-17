Nigeria denunció a RD Congo y podría cambiar el repechaje rumbo al Mundial 2026

El camino hacia el Mundial 2026 todavía no terminó de definir a sus 48 clasificados y, a cuatro meses del repechaje intercontinental, una denuncia sacudió el tablero africano. Nigeria presentó una protesta formal ante la FIFA y puso bajo sospecha la clasificación de la República Democrática del Congo, a la que acusa de alineación indebida de hasta nueve futbolistas durante el playoff decisivo de la Confederación Africana (CAF). El reclamo no es menor: las Súper Águilas piden directamente ocupar el lugar de su rival y disputar el repechaje por un boleto a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

La denuncia fue confirmada por Mohammed Sanusi, secretario general de la Federación Nigeriana de Fútbol, quien aseguró que el reclamo ya está en manos de la FIFA y que el eje del conflicto pasa por la nacionalidad deportiva de varios jugadores congoleños, muchos de ellos nacidos en Europa. Entre los nombres apuntados aparecen Aaron Wan-Bissaka (Inglaterra), Arthur Masuaku (Francia), Axel Tuanzebe (Inglaterra) y Samuel Sadiki (Bélgica), entre otros.

Eric Chelle, DT de Nigeria Agencia AFP

El argumento central de Nigeria se apoya en la Constitución de la República Democrática del Congo, que prohíbe la doble nacionalidad. Según la federación nigeriana, los futbolistas involucrados no habrían renunciado formalmente a su ciudadanía anterior, requisito indispensable para adquirir la congoleña. De confirmarse esa omisión, la documentación presentada ante la FIFA para habilitarlos habría sido, como mínimo, incompleta y, en el peor de los casos, fraudulenta.

Aquí aparece el punto más delicado del conflicto. La FIFA sí habilitó a los jugadores, ya que, según su reglamento, la posesión del pasaporte del país a representar es condición suficiente para ser elegible, siempre que se cumplan los plazos y requisitos de cambio de asociación.

Congo eliminó a Nigeria, al ganarle por penales 4-3 después de empatar 1 a 1 Agencia AFP

Nigeria no discute esa normativa, pero sostiene que la FIFA fue inducida al error al validar documentos que no respetaban la legislación interna congoleña. “Las reglas de la FIFA son claras, pero también lo son las del Congo. Y esas reglas no se cumplieron”, remarcó Sanusi.

RD Congo obtuvo su lugar en el repechaje tras eliminar a Nigeria en un partido dramático disputado en Rabat, Marruecos, que terminó igualado 1 a 1 y se definió por penales (4-3 para los vencedores). Esa victoria le otorgó a los Leopardos el derecho a disputar en marzo, en Guadalajara, el cruce intercontinental ante el ganador del duelo entre Jamaica y Nueva Caledonia. El vencedor de esa serie accederá a un grupo mundialista exigente, junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán.

La FIFA ya abrió una investigación y analiza la documentación presentada por ambas federaciones. Las posibles sanciones van desde la pérdida del partido hasta una descalificación, aunque en Zúrich consideran esta última como una medida extrema. El antecedente más cercano es el caso de Chile contra Ecuador en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, cuando la FIFA desestimó la exclusión y optó por una quita de puntos a futuro.

El tiempo, en este caso, juega a favor de RD Congo. Cualquier fallo es apelable primero ante los órganos internos de la FIFA y luego ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), y el calendario aprieta de cara a los repechajes de marzo. Mientras tanto, Nigeria, que podría quedarse afuera de su segunda copa consecutiva, se aferra al escritorio como última tabla de ilusión mundialista.