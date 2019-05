El festejo de Mauro Zárate contra Vélez generó reacciones encontradas Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

La serie entre Boca y Vélez por la Copa de la Superliga levantó en temperatura con el transcurso de los días, y las acciones de uno y otro lado. El regreso de Mauro Zárate , con una esperada recepción negativa, le puso una buena pizca de pimienta a la eliminatoria, con los silbidos y cánticos reprobatorios mientras sonaba el Himno Nacional. El exídolo de Vélez tuvo su desquite anoche en la Bombonera. Estuvo cerca de anotar con un tiro libre que reventó el travesaño, festejó con ganas el gol que anotó en la definición por penales, insistió con los cuernitos cada vez que pateaba Vélez, y fue uno de los que más celebró la clasificación. Zárate fue más lejos con una declaración: "Pasó el equipo grande". Una manera de ahondar la grieta -ya profunda- con la institución con la que estuvo identificado mucho tiempo.

Otro ídolo histórico de Vélez, el exarquero paraguayo José Luis Chilavert, castigó con rigor a Zárate en las redes sociales: "Queridos jugadores y equipo técnico de Velez, me siento orgulloso de todos ustedes, porque dejaron todo en la cancha,nada que reprocharse. Mauro Zárate Velez es grande sin ayuda de los árbitros,te hubieras golpeado el pecho en la final en Madrid, desagradecido y fracasado".

Matías Vargas, una de las figuras de Vélez, también habló de Mauro Zárate: "Merecimos ser ganadores. Es un orgullo lo que venimos haciendo, Me extraña y me duele lo de Mauro porque somos excompañeros. Me parece que hay cosas que no van. Nosotros nos vamos con la frente bien alta, los demás pueden hablar y decir lo que quieran. Nosotros seguimos luchando, pasó lo que pasó, pero Vélez fue mejor".

Del lado de los dirigentes, Boca aportó lo suyo: el presidente Daniel Angelici y el secretario Cristian Gribaudo coincidieron en destacar "el único grande", con la imagen de Zárate. En el mismo sentido Darío Benedetto, que remarcó: "Mauro está disfrutando de jugar en un equipo grande".