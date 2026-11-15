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North Macedonia vs. Eslovenia, Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

Se miden en un duelo North Macedonia y Eslovenia en la jornada 6 del grupo B1 de la Liga de Naciones; todo lo que hay que saber antes del partido

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North Macedonia vs. Eslovenia, Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online
North Macedonia vs. Eslovenia, Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre North Macedonia y Eslovenia, correspondiente al grupo B1 de la Liga de Naciones, se disputará este lunes 16 de noviembre a las 16.45 h en el Tose Proeski Arena, ubicado en la ciudad de Skopje.

El momento de los equipos

North Macedonia llega a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras perder en su última presentación por 2-1 frente a Escocia. Por su parte, Eslovenia arriba a este cierre de jornada tras haber empatado 0-0 ante Suiza, manteniendo una postura sólida pero con la urgencia de sumar de a tres en condición de visitante.

Números que anticipan el duelo

Ambos seleccionados llegan con realidades opuestas en cuanto a su última producción ofensiva: mientras que los locales sufrieron una derrota ajustada, la visita logró mantener su arco en cero ante un rival de jerarquía como el equipo suizo, lo que sugiere un planteo táctico de mucha precaución para este cierre de fase.

Lo que está en juego

Este enfrentamiento resulta determinante para las aspiraciones de ambos en el grupo B1. Con la etapa de grupos llegando a su fin, el resultado final será crucial para definir la posición definitiva de los equipos en la tabla de clasificación y cerrar la participación en el certamen con las mejores sensaciones posibles.

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