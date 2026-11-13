Noruega vs. Gales por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Noruega y Gales, correspondiente al grupo A4, se disputará este sábado 14 de noviembre a las 14.00 h en el Ullevaal Stadion, ubicado en la ciudad de Oslo.

El momento de los equipos

Noruega llega a este compromiso buscando revertir su imagen tras su reciente presentación, en la que cayó por 2-1 ante Portugal. Por su parte, el seleccionado de Gales también arriba con la necesidad de sumar puntos tras haber perdido en su último encuentro por 1-0 ante Dinamarca.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos se encuentran en una etapa crucial de la fase de grupos del certamen. El rendimiento reciente de los dos equipos refleja la paridad de la zona A4, donde cada unidad en juego resulta determinante para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente instancia de la competencia.

Lo que está en juego

Este enfrentamiento resulta clave para las aspiraciones de ambos países dentro del grupo A4. Con la urgencia de recuperarse tras las derrotas sufridas en la fecha anterior, tanto Noruega como Gales buscarán imponer su juego para escalar posiciones y mantenerse con expectativas en la recta final de esta edición de la Liga de Naciones.