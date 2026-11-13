Noruega vs. Gales por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Se miden en un duelo Noruega y Gales en el marco de la jornada 5 de la fase de grupos de la Liga de Naciones; todo lo que hay que saber antes del partido
- 1 minuto de lectura'
El encuentro entre Noruega y Gales, correspondiente al grupo A4, se disputará este sábado 14 de noviembre a las 14.00 h en el Ullevaal Stadion, ubicado en la ciudad de Oslo.
El momento de los equipos
Noruega llega a este compromiso buscando revertir su imagen tras su reciente presentación, en la que cayó por 2-1 ante Portugal. Por su parte, el seleccionado de Gales también arriba con la necesidad de sumar puntos tras haber perdido en su último encuentro por 1-0 ante Dinamarca.
Números que anticipan el duelo
Ambos conjuntos se encuentran en una etapa crucial de la fase de grupos del certamen. El rendimiento reciente de los dos equipos refleja la paridad de la zona A4, donde cada unidad en juego resulta determinante para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente instancia de la competencia.
Lo que está en juego
Este enfrentamiento resulta clave para las aspiraciones de ambos países dentro del grupo A4. Con la urgencia de recuperarse tras las derrotas sufridas en la fecha anterior, tanto Noruega como Gales buscarán imponer su juego para escalar posiciones y mantenerse con expectativas en la recta final de esta edición de la Liga de Naciones.
Más leídas de Fútbol
- 1
Argentina vs. Uruguay, por fecha FIFA: día, horario, TV y cómo ver online
- 2
El salto de Prestianni: se perdió el Mundial y ahora sus números superan a los de todos
- 3
Con Mauricio Pochettino a un paso de Manchester United, Estados Unidos apunta a Pep Guardiola
- 4
A qué hora juegan Estudiantes vs. Independiente Rivadavia y qué canal lo transmite en vivo