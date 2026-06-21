Noruega vs. Senegal por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Noruega y Senegal correspondiente al grupo I se disputará este lunes 22 de junio a las 21.00 h en el New York New Jersey Stadium, ubicado en East Rutherford, New Jersey.

El momento de los equipos

Noruega llega con el ánimo en alza tras su victoria en el debut ante Irak por 4 a 1, un resultado que le permite comenzar el certamen con confianza. Por el contrario, Senegal busca recuperarse tras el traspié sufrido en su presentación inicial ante Francia, donde cayó derrotado por 3 a 1.

Números que anticipan el duelo

Ambos seleccionados llegan con realidades opuestas tras la primera fecha del grupo I. Mientras que el conjunto europeo demostró contundencia ofensiva al marcar cuatro goles, el combinado africano necesita ajustar su estructura defensiva tras los tres tantos recibidos en su debut frente a los franceses.

Lo que está en juego

El resultado de este encuentro es determinante para las aspiraciones de clasificación a la siguiente fase. Noruega buscará consolidar su posición en la cima del grupo, mientras que Senegal se juega puntos fundamentales para mantener intactas sus chances de avanzar en la competencia.