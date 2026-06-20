Noruega vs. Senegal, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Noruega y Senegal se enfrentan este lunes en un partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo I del Mundial 2026. El seleccionado europeo parte como favorito ante un rival que tiene que recuperarse de su caída en el debut. El encuentro está programado para las 21 (horario argentino) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, con arbitraje del brasileño Wilton Sampaio, televisación de TyC Sports y DSports, y transmisión vía streaming por parte de Paramount+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

Los vikingos rojos iniciaron su participación en esta Copa del Mundo con una contundente goleada por 4 a 1 frente a Irak con un doblete de Erling Halland y sendas anotaciones de Leo Skiri Ostigard y Aymen Hussein en contra (el propio Hussein había empatado transitoriamente para los asiáticos). Los Leones de la Teranga, por su parte, quieren sumar sus primeros puntos tras perder por 3 a 1 con Francia por un doblete de Kylian Mbappé y un tanto de Bradley Barcola (Ibrahim Mbaye descontó para los africanos).

Senegal está obligado a sumar ante Noruega para seguir con chances de avanzar de ronda ABDEL MAJID BZIOUAT - AFP

El único antecedente entre ambos países es del 1° de marzo de 2006, cuando se cruzaron en el Stade Leopold Senghor de Dakar, Senegal. En aquella oportunidad, el local se quedó con la victoria por 2 a 1 gracias a las anotaciones de Moussa N’Diaye y Babacar Gueye (Ole Martin Aarst anotó el único tanto de Noruega). Este lunes será la primera vez que se verán las caras en un partido por los puntos.

Noruega vs. Senegal: todo lo que hay que saber

Fecha 2 del Grupo I del Mundial 2026.

Día : Lunes 22 de junio.

: Lunes 22 de junio. Hora : 21 (horario argentino).

: 21 (horario argentino). Estadio : MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

: MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. Árbitro: Wilton Sampaio (Brasil).

Noruega vs. Senegal: cómo ver online

El partido está programado para este lunes a las 21 (horario argentino) en Nueva Jersey, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y DSports, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Noruega corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este lunes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.34 contra los 3.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Senegal. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.60.