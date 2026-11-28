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Ñublense recibe a Cobresal en la jornada 29 de la Primera División Chile; todo lo que hay que saber antes del partido.
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El encuentro entre Ñublense y Cobresal, correspondiente a la jornada 29 del torneo, se llevará a cabo este domingo 29 de noviembre a las 20.30 h. El duelo tendrá lugar en el Estadio Municipal Nelson Oyarzún Arenas, ubicado en la ciudad de Chillán.
El momento de los equipos
Ambos conjuntos llegan al compromiso con confianza tras haber sumado de a tres en sus presentaciones previas. Ñublense logró una trabajada victoria por 3-2 ante Universidad de Concepción, mientras que Cobresal llega con el mismo impulso anímico tras vencer por 3-2 a Audax Italiano en su último encuentro.
Números que anticipan el duelo
La paridad en el rendimiento reciente de ambos equipos sugiere un encuentro de trámite cerrado en Chillán. La capacidad goleadora mostrada por ambos clubes en la fecha anterior, donde registraron marcadores de 3-2, anticipa un duelo dinámico en el Estadio Municipal Nelson Oyarzún Arenas.
Lo que está en juego
Sumar en esta instancia del campeonato resulta vital para las aspiraciones de ambos equipos en la tabla de posiciones. Un triunfo permitiría a cualquiera de los dos consolidar su buena racha y escalar posiciones en la recta final del certamen chileno.
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