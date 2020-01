Crédito: Twitter Carlos Navarro

20 de enero de 2020 • 07:56

Los cambios están en marcha. La "nueva" Bombonera no cambia su lugar ni tiene grandes reformas edilicias, pero sí promete mejoras que tendrán un impacto directo en la manera en la que los hinchas podrán disfrutar de los partidos. No solo están quitando los acrílicos de las plateas bajas (no se hará un foso, sino un desnivel para que se ubiquen efectivos de seguridad), sino que también se inició el retiro de butacas de la platea K para que vuelva a ser una tribuna popular. Y el primer impacto que tendrán las socios y los socios cuando se acerquen a la Bombonera estará fuera del estadio: se está terminando de pintar contrarreloj todo el exterior tras concretarse un acuerdo sin costos entre el presidente Jorge Ameal, el departamento de Obras del club y una empresa de pintas que provee el material.

Las principales modificaciones

Los trabajos en la tercera bandeja norte para convertirla a la brevedad en una tribuna popular que permita albergar a más socios y socias están en marcha al removerse las primeras 500 butacas. Desde Boca informaron que ya se contactaron con los titulares de esos abonos para comunicarles las novedades y reubicarlos en mejores lugares dentro del estadio. Esta obra se suma a las que ya se vienen realizando en la Bombonera desde las últimas semanas, como la pintura de toda la fachada y al retiro de cristales en la platea L para "mejorar la visual".