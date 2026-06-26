Nueva Zelanda vs. Bélgica por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Nueva Zelanda y Bélgica correspondiente al grupo G del Mundial 2026 se disputará este sábado 27 de junio a las 00.00 h en el estadio BC Place de Vancouver.

El momento de los equipos

Nueva Zelanda arriba a este compromiso tras caer derrotado en su última presentación frente a Egipto por 3-1. Por su parte, Bélgica llega con la necesidad de sumar de a tres luego de igualar 0-0 ante Irán en la jornada previa.

Estadísticas de la jornada

Ambos seleccionados llegan a esta tercera fecha con la urgencia de mejorar sus prestaciones ofensivas tras los resultados obtenidos en sus compromisos anteriores, donde Nueva Zelanda sufrió tres goles en contra y Bélgica no logró vulnerar la valla rival.

Lo que está en juego

Este duelo es determinante para las aspiraciones de ambos equipos de cara a la clasificación a la siguiente instancia del certamen. Con el cierre de la fase de grupos en juego, tanto Nueva Zelanda como Bélgica buscarán un triunfo que les permita cerrar su participación en esta instancia con mejores sensaciones y chances de avanzar.