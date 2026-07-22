Nuevo compañero para Messi: Inter Miami anunció la llegada de Casemiro

Luego del Mundial 2026, Lionel Messi contará con un nuevo compañero en Inter Miami: Casemiro. El experimentado volante brasileño quedó libre del Manchester United y acordó su contrato con el club estadounidense hasta 2027, con la opción de renovar por dos años más.

“Lo que más me motiva, y creo que esto es algo que compartimos todos los jugadores, es ganar y seguir creciendo. El proyecto que el club me presentó, junto con el esfuerzo que todos hicieron para que yo estuviera aquí, significa muchísimo para mí”, manifestó el mediocampista en diálogo con la página oficial de la institución.

Casemiro, durante su presentación en Inter Miami Redes

“Estoy muy agradecido y tengo muchísimas ganas de empezar para poder retribuir esa confianza, no solo durante los 90 minutos de cada partido, sino también en cada entrenamiento. Lo único que puedo decir es gracias, y voy a darlo todo para devolver el cariño y la confianza que el club ha depositado en mí”, agregó.

Casemiro viene de quedar libre del histórico Manchester United, donde jugó por cuatro temporadas y ganó dos títulos: la Copa de la Liga 2023 y la FA Cup 2024.

A su vez, formó parte del plantel de Brasil que jugó el Mundial 2026. Fue titular en los cinco partidos que disputó su selección, hasta la eliminación en octavos de final ante Noruega. Además, convirtió un gol, en el triunfo por 2 a 1 ante Japón por los 16avos de final.

Brasil vs Japón - Mundial 2026

“Casemiro representa a la perfección los valores de este club: liderazgo, mentalidad ganadora y una trayectoria extraordinaria al más alto nivel. Después de haber conquistado todo en el fútbol, su decisión de unirse a Inter Miami demuestra que comparte nuestro deseo de mirar al futuro con la máxima exigencia. Estamos muy felices de darle la bienvenida a nuestra familia”, expresó Jorge Mas, uno de los dueños de Inter Miami, en un comunicado.

Por su parte, el exfutbolista inglés David Beckham, copropietario del club estadounidense, señaló que el volante brasileño es un jugador que ha admirado durante mucho tiempo y un “ganador” que ha logrado “muchísimo en el fútbol”.

"Una sola mirada nunca iba a ser suficiente", el mensaje de Inter Miami para Casemiro Redes

“Me llena de orgullo darle la bienvenida a Casemiro y a su familia a Inter Miami”, dijo Beckham. Y agregó: “Después de una carrera tan extraordinaria con el Real Madrid y el Manchester United, me alegra enormemente que haya decidido hacer de Miami su nuevo hogar”.

Messi: de rival a compañero

Luego de años de enfrentamiento al más alto nivel, Casemiro se convertirá en nuevo compañero de Messi, máxima estrella del Inter Miami. El volante lo tuvo como rival año a año durante el tiempo que ambos compartieron en España. El brasileño del lado de Real Madrid y el argentino, del Barcelona. También lo enfrentó cuando el rosarino se mudó al París Saint Germain y a nivel de selecciones, con Brasil.

“Yo jugué muchas veces contra Messi, solo nunca lo he podido parar, es imposible. Tenía ayuda de Luka Modric, Toni Kroos, Sergio Ramos... pero yo solo era imposible”, había declarado en diario AS a inicios de 2025.

Messi escapa de Casemiro LLUIS GENE - AFP

El mediocampista llegó al club madrileño en la temporada 2012/13 luego de tres años de desarrollo en la institución que lo vio nacer: el San Pablo de Brasil. En el inicio en España le costó consolidarse y jugó a préstamo durante un año en el Porto. Cuando regresó se transformó en uno los jugadores fundamentales de la mitad de la cancha.

Durante su estadía en Real Madrid, ganó cinco Champions League, tres Supercopas de la UEFA, tres Mundiales de Clubes, tres títulos de la liga española, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.