O'Higgins vs. Ñublense por el Primera División Chile, 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre O'Higgins y Ñublense correspondiente a la jornada 26 de la Primera División Chile se disputará este sábado 31 de octubre a las 18.00 h en el Estadio El Teniente, ubicado en la ciudad de Rancagua.

El momento de los equipos

O'Higgins llega a este compromiso tras igualar 1-1 frente a Cobresal en su presentación anterior. Por su parte, Ñublense arriba con mayor confianza tras haber logrado una victoria por 2-1 ante Coquimbo Unido en la pasada fecha del torneo.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos buscan consolidar su rendimiento en la recta final de la temporada. Mientras el local intenta recuperar la solidez en Rancagua tras su reciente empate, la visita buscará aprovechar el envión anímico que significó su triunfo frente a Coquimbo Unido para sumar puntos valiosos fuera de casa.

Lo que está en juego

El resultado es determinante para las aspiraciones de ambos clubes en esta etapa del certamen. Sumar de a tres es fundamental para escalar posiciones en la tabla y acercarse a los objetivos planteados al inicio de la competencia en el campeonato chileno.