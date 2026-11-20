El encuentro entre O'Higgins y Universidad de Chile, correspondiente a la jornada 28 del torneo Primera División Chile, se disputará este sábado 21 de noviembre a las 18.00 h en el Estadio El Teniente de la ciudad de Rancagua.

El presente de ambos equipos

El conjunto local, O'Higgins, arriba a este compromiso tras caer 3-2 ante Universidad de Concepción en su presentación previa. Por su parte, la Universidad de Chile llega con el ánimo en alza luego de haber conseguido una victoria por 2-1 frente a Cobresal en la jornada anterior.

Estadísticas del enfrentamiento

Ambas escuadras buscarán imponer condiciones en Rancagua. Mientras que el local intentará revertir la imagen negativa de su último duelo, la visita llega con la confianza de haber sumado tres puntos recientemente, lo que promete un desarrollo táctico intenso por la posesión del balón en el medio campo.

Lo que está en juego

Para O'Higgins, el encuentro es vital para intentar escalar posiciones en la tabla y recuperarse del tropiezo anterior. Para la Universidad de Chile, el objetivo es mantener la inercia ganadora que le permitió superar a Cobresal y seguir consolidando su posición en la clasificación del torneo.