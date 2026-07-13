¡Ojo a los cabezazos! La foto que se viene en Argentina vs. Inglaterra y tres claves tácticas para llegar a la final

Sólo tomando como referencia lo que fue el partido de Inglaterra ante Noruega, Thomas Tuchel utilizó cinco esquemas tácticos diferentes. En los cuartos de final quizás viajó al extremo, pero es común para el entrenador variar los sistemas, mover fichas en función del rival y de lo que va sucediendo durante el encuentro. En comparación con lo que se ve de la Argentina y de Lionel Scaloni, sus intervenciones son mayores. El conjunto del Reino Unido tiene jerarquía individual y un plan de juego colectivo capaz de darle dolores de cabeza a la selección, pero también ofrece puntos débiles a explotar.

La primera foto que podría verse en el duelo táctico del miércoles: allí se observa el parado de Noruega ante Inglaterra, en la que –ubicados 4-4-2 en un bloque bajo- buscan cerrarle los pasillos interiores al equipo de Tuchel. La misma imagen podría tomarse de la posición de espera que adquirió el equipo de Scaloni luego del 1-0 ante Suiza, aunque allí la disposición tendió a ser más 4-1-4-1, con Messi suelto por delante y Julián Alvarez como volante externo por la izquierda. Por eso a modo de graficar la situación se renombró al parado de los futbolistas noruegos con los apellidos argentinos, tomado como parámetro que Scaloni repetiría el equipo que le ganó a Suiza 3-1.

El gol anulado por offside a Kane ante Noruega se generó con una gran jugada colectiva y dos pases filtrados; el 9 recibía de Bellingham. Se entienden muy bien

Una de las virtudes del conjunto inglés pasa por los ataques en los pasillos interiores, los pases filtrados y las diagonales que marcan los atacantes, sobre todo Harry Kane, que puede aparecer como 9 o ser él quien asiste a sus compañeros, como sucedió con Belligham en el segundo gol a México. Por eso el DT noruego Stale Solbakken repitió el plan luego de ver el empate de Ghana 0-0 con Inglaterra. ¿Habrá copiado a propósito la estrategia del conjunto africano? En la imagen se puede ver una de las pocas acciones en las que Inglaterra pudo hacer circular la pelota de izquierda al centro ante Noruega y filtrarle un pase a Kane, que hacía un golazo, pero estaba en posición adelantada tras recibir de Bellingham.

Sin embargo, limitarse a cerrarle los pasillos interiores puede ser un arma de doble filo porque la segunda forma predilecta de ataque de Inglaterra es con centros que caen sobre el punto penal, ya sea para Kane o Bellingham, que si bien suele arrancar en posición de enganche, por detrás del capitán en el esquema 4-2-3-1, termina las jugadas como doble “9″. No es casual que tenga seis tantos en la Copa del Mundo. El jugador de Real Madrid siempre tiene una chance de gol de cabeza “atacando el espacio”, llegando desde atrás. Así le convirtió a México, tras un desborde de Saka por la derecha, pero en todos los demás partidos también contó con posibilidades de anotarse en la red por esa vía. Los goles de Kane de cabeza fueron el 1-1 ante Congo, tras un pase “pinchado” de Gordon desde la izquierda y el 2-0 ante Panamá, tras una asistencia similar de Bellingham desde el mismo sector.

El gol de cabeza de Bellingham a México

Primer gol de Inglaterra vs. México

La mayoría de los envíos al área suelen nacer desde la izquierda para que también los respalden Madueke o Saka desde el sector opuesto. Desde la derecha los suelen lanzar Anderson, Rice o el lateral de turno para los ingresos de Gordon (que está en un muy buen momento) o Rashford. Incluso en el único partido que no hizo goles, ante Ghana, la chance más clara la generó con un centro desde la derecha de James que O’Reilly cabeceó al travesaño, en un movimiento para jugar de afuera hacia adentro que el lateral izquierdo de Manchester City lo adquirió con Guardiola y lo replica en el Mundial. En el mismo partido, en tiempo de descuento, quien tuvo el gol fue Guehi, pero su cabezazo fue salvado en la línea del arco. ¿Eso podría llevar a Scaloni a defender con una línea de 3 centrales?.

También es un equipo que preocupa con los lanzamientos de los córners y los tiros libres laterales o frontales. Por esa vía le anotó Kane a Croacia el 2-1 y convirtió Rashford ante Panamá, con un anticipo de zurda a la altura del primer palo. Los córners suelen ser ejecutados por Rice o Saka y luego van a cabecear seis futbolistas: Stones (1m88), Guehi (1m82), O’Reilly (1m88), Gordon (1m83), Bellingham (1m86) y Kane (1m88). Si conviven Saka con Rice, el segundo también puede ir a ganar de arriba, con su 1m86. El rebote lo toman entre Anderson (1m79) y Madueke (1m76). Ezri Konsa (1m83) se queda marcando en ataque, cerca del círculo central.

Córner en contra ante Noruega: Inglaterra deja libre la zona de los rebotes, algo que puede ser utilizado por la Argentina en las jugadas preparadas de Samuel

La zona a atacar

En las pelotas paradas hace por lo general una marca mixta, en la que tres jugadores toman hombre a hombre y luego cinco arman una zona sobre la línea del área chica, para defender la pelota. Pero sobre todo en los últimos partidos, deja libre la zona de los rebotes, cerca de la medialuna. El adversario puede poner a un futbolista o hasta dos allí y no entran en la consideración de bloqueo inglés. O los deja directamente libres o los toma en inferioridad numérica.

Otro córner, ahora ante México, en donde Inglaterra deja libre la zona de la medialuna

En las imágenes se pueden ver dos ejemplos ante Noruega, en donde en ambos casos pudieron terminar en gol: la primera fue el tanto anulado por infracción de Haaland sobre Anderson; en la segunda, Ajer cabeceó al travesaño luego de que un rebote fuera tomado por Fredrik Aursnes, uno de los que nadie tomó en la zona de la medialuna. Y hubo una tercera chance creada así por Noruega, que casi finaliza en el empate de Oscar Bobb a los 113 minutos del alargue. México le convirtió de un tiro libre lateral por intermedio de Quiñones y Croacia estuvo cerca también de vulnerarlo por esa vía.

Además de los contraataques veloces incluso recuperando en un bloque bajo (como el que realizó la Argentina ante Suiza para convertir el 3-1 de Lautaro Martínez), otro punto a atacar por la selección argentina es la zona de un lateral derecho que no solo no tiene un dueño consolidado, sino que además fue la posición en la que Tuchel más debió rotar por lesiones y suspensiones. En lo que va del certamen utilizó allí a seis jugadores diferentes: Quansah, James (a quien también ubica como doble 5), Stones, Spence (lo usa de 4 y de 3), Konsa, y hasta a Declan Rice lo ubicó allí en un planteo desesperado ante República Democrática del Congo, una apuesta similar a cuando Scaloni ubicó a Exequiel Palacios de 4 ante Jordania.

Córner en contra de Inglaterra ante Croacia: entre la zona del punto penal y la medialuna queda Gordon para marcar a dos posibles receptores

En lo que refiere a las variables tácticas, Tuchel es capaz de jugar 2-4-4 en caso de tener que arriesgar por la búsqueda de un resultado o de pararse 5-4-1 si la prioridad es defender una diferencia durante unos minutos. En la copa del mundo llegó a los dos extremos.

Frente a Ghana comenzó 4-3-3, luego pasó al 2-4-4 con Konsa y Guehi; James, Rice, O’Reilly y Eze; Saka, Rogers, Kane y Madueke. Y con el arquero Pickford cumpliendo la función de arquero líbero.

Ante Congo comenzó con el clásico 4-2-3-1 y cuando tuvo que arriesgar para dar vuelta el sorpresivo 0-1 pasó a jugar 2-1-3-4. Contra Croacia comenzó 4-2-3-1 y luego pasó al 3-4-2-1. Frente a Noruega, inició con el 4-2-3-1, pasó al 4-1-2-3, siguió con un 4-3-3, luego usó un 4-4-2 para empezar a defender la diferencia conseguida y finalizó con un 5-4-1 en el segundo tiempo suplementario con el ingreso de Dan Burn (zaguero central de 2m01) por Bellingham.

En cinco córners ante Noruega, Inglaterra dejó libre la zona de la medialuna: en esta acción, otra muestra, se ve a dos posibles receptores noruegos libres, sin ningún jugador de Tuchel cerca

Y terminó parado así en el 5-4-1, con Pickford; James, Stones, Guehí (como líbero), Burn y Spence; Saka, Morgan Rogers, Anderson y Eze; Kane. La línea de 5 también la utilizó ante la expulsión de Quansah ante México: primero metió a John Stones por Saka y rearmó la línea de 4 con Konsa, Stones, Guehi y O’Reilly; luego le sumó a Burn como el quinto elemento (entró por el volante Anderson) y Spence, que ingresó en el lateral izquierdo por O’Reilly.

A contramano de cómo se está desenvolviendo Scaloni en este Mundial, Tuchel suele meter varios volantazos de esquemas y nombres durante los partidos. Inglaterra subirá la vara de la selección, pero también tiene sus puntos débiles. Será un duelo emotivo, donde las respuestas físicas a los alargues y los esfuerzos también tendrán su incidencia.