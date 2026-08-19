Olimpia vs. Vasco da Gama, por la Copa Sudamericana 2026: día, hora y cómo ver online

Olimpia y Vasco da Gama se enfrentan este jueves desde las 19.00h en el estadio Estadio ueno Defensores del Chaco, por vuelta los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido se puede seguir el minuto a minuto, con estadísticas y los videos de los goles, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Olimpia viene de empatar ante Vasco da Gama por 0-0 mientras que Vasco da Gama llega de empatar ante Olimpia por 0-0.

Todo lo que hay que saber

Olimpia vs. Vasco da Gama

Hora: las 19.00h

Partido correspondiente a vuelta los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

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