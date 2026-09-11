Orlando City SC vs. Toronto FC por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Orlando City SC y Toronto FC, correspondiente a la jornada 26 de la MLS, se disputará este sábado 12 de septiembre a las 20.30 h en el Inter.co Stadium, ubicado en la ciudad de Orlando, Florida.

El presente de los equipos

El conjunto local, Orlando City SC, llega a este compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria en su última presentación frente a Atlanta United por 3-2. Por el lado de la visita, Toronto FC también arriba con impulso positivo luego de imponerse ante Nashville SC por 2-1 en su duelo anterior.

Estadísticas del cruce

Ambos equipos atraviesan una racha ganadora, lo que promete un enfrentamiento equilibrado en el Inter.co Stadium. Tanto Orlando City SC como Toronto FC buscarán capitalizar el buen momento mostrado en sus últimas actuaciones para mantenerse firmes en la etapa regular del certamen.

Lo que está en juego

Con la temporada 2026 avanzando, cada punto resulta fundamental para las aspiraciones de ambos clubes. Un triunfo en esta jornada 26 permitirá al ganador escalar posiciones y consolidar su camino hacia la clasificación, mientras que una derrota podría complicar las expectativas de cara a los próximos desafíos del torneo.