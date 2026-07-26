Otamendi habló tras su debut con derrota en River: “Quien se esconde no sabe lo que es representar a un club grande”

El jugador Nicolás Otamendi debutó este sábado en River, que perdió por 1-0 frente a Barracas Central en el Monumental, por la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional y se refirió al difícil momento que atraviesa el equipo. El exdefensor mundialista habló sobre su vuelta al fútbol argentino, dijo que no vino a la Argentina “de vacaciones” y apuntó: “Quien se esconde no sabe lo que es representar a un club grande”.

El exfutbolista de Valencia y Manchester City, entre otros equipos, pidió dar vuelta la página tras la derrota en el debut y la eliminación en la Copa Argentina del viernes pasado, comenzar a sumar puntos y respaldar a los jugadores jóvenes del plantel dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet.

"QUIEN SE ESCONDE, NO SABE LO QUE ES REPRESENTAR A UN CLUB GRANDE"



La palabra de Nicolás Otamendi tras la durísima derrota de River ante Barracas Central.



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“Jugamos en nuestra cancha, tenemos que saber que acá tiene que ser un infierno para cada equipo que venga. Tenemos que rápidamente dar vuelta la página, empezar a sumar. Y tenemos que darle la tranquilidad a los chicos que les toca vivir un momento difícil”, sostuvo ante la prensa y luego agregó: “Busco transmitir que eso se revierte trabajando y no bajando los brazos, porque esto es largo y los objetivos son claros para esta temporada”.

El defensor también reconoció el malestar por la caída y señaló que el equipo deberá reaccionar mediante el juego. Además, destacó el acompañamiento de los 85.000 hinchas que asistieron al Monumental y remarcó que los resultados condicionan el presente del conjunto millonario.

“Obviamente es un resultado que no le gusta a nadie, no nos gusta perder. Estamos en un club que exige, somos conscientes de eso. De la única forma de la que tenemos que reaccionar es generando fútbol e intentando sumar de a tres. En nuestra cancha siempre son 85 mil personas alentándonos, la hinchada siempre con nosotros. Este deporte es de resultados y somos conscientes de eso, tenemos que seguir mejorando”, afirmó.

"NO VENGO A LA ARGENTINA DE VACACIONES, VENGO A COMPETIR, A SEGUIR INTENTANDO GANAR COSAS". El General Otamendi dejó en claro sus objetivos con la camiseta de River... ¡va por TODO!



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En cuanto al desarrollo del encuentro, Otamendi consideró que River tuvo dificultades para crear oportunidades de gol. También atribuyó parte de esa falta de claridad a la ansiedad y al apuro por terminar las jugadas.

“Hoy lo intentamos pero nos faltó generar más situaciones para intentar llegar al gol. A veces por la ansiedad, por querer finalizar la jugada. Quizás teníamos que tener un poco más de tranquilidad”, explicó.

El campeón del mundo habló además sobre los objetivos con los que llegó al Millonario y rechazó que su regreso al fútbol argentino represente una etapa de menor exigencia en su carrera. En ese sentido, aseguró que buscará competir, conseguir títulos y ayudar a sus compañeros.

“No vengo a la Argentina de vacaciones, vengo a competir, a seguir intentando ganar cosas, que es lo más importante. Me vine a preparar de la mejor manera, voy a seguir trabajando para darle alegrías al hincha de River. Soy consciente de que vengo a un equipo exigente, en mi vida siempre fui exigente conmigo mismo así que eso no me cambia nada, intento dar lo mejor, ayudar a mis compañeros y conducirlos a la victoria, que es lo más importante”, señaló.

"ESTAMOS EN UN CLUB QUE TE EXIGE Y TENEMOS QUE REACCIONAR". La dura autocrítica del General Otamendi, luego de su debut con derrota con la camiseta de RIVER... ¿Coincidís con su análisis?



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La presentación ante Barracas Central fue el primer partido de Otamendi después de disputar con la selección argentina la final del Mundial 2026 frente a España. Antes del encuentro ante el Guapo, la dirigencia de River homenajeó al ex Vélez Sarsfield y a Gonzalo Montiel por su participación en la Copa del Mundo.

La definición ante España también se convirtió en la última actuación de Otamendi con la camiseta albiceleste. Tal como informó LA NACION el viernes, el futbolista anunció el final de su trayectoria en la selección mediante una carta publicada en Instagram, en la que expresó: “Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera”.

En su despedida, el defensor recordó que desde chico soñaba con representar al país y definió haber vestido la camiseta argentina como el privilegio más grande que le dio el fútbol. “La defendí con el alma, con orgullo y con la responsabilidad de saber lo que significa para millones de argentinos”, manifestó.

Otamendi también se refirió a la derrota en la final del Mundial. Si bien admitió la frustración por el resultado, sostuvo que cerró su etapa en el seleccionado con orgullo por la entrega del plantel. “El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto porque este grupo lo intentó hasta el último segundo”, indicó.

Por último, aseguró que se despidió con la tranquilidad de haber entregado todo cada vez que fue convocado. “Nunca me guardé una gota de esfuerzo, nunca dejé de creer y nunca dejé de sentir esta camiseta como el mayor honor de mi vida”, concluyó.