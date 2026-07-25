River vs. Barracas Central, en vivo por el torneo Clausura
El equipo millonario, con Montiel y Otamendi, juega bajo examen; Correa, con la 10 y en el banco
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Barracas, confirmado
El conjunto visitante forma con Miño; Jappert, Rak y Demartini; Martínez, Porra, Miloc, Tapia e Insúa; Briasco y Morales.
🇵🇪 𝙓𝙄 𝘾𝙊𝙉𝙁𝙄𝙍𝙈𝘼𝘿𝙊— Club Atlético Barracas Central (@barracascentral) July 25, 2026
👉 Damián Ayude ya definió el equipo titular del Guapo para enfrentar a River Plate por la Fecha 1 del Torneo Clausura 2026.
💪 ¡A dejar la vida! pic.twitter.com/2NGQW2C4jl
River, confirmado
El equipo millonario forma con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña; Lucas Silva; Tomás Galván, Fausto Vera y Lautaro Pereyra; Rafael Borré y Facundo Colidio. Otamendi, además, es el capitán.
⚽️ Los 11 del Millonario para el debut en el Torneo Clausura 💪#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/WYCCdk6RPO— River Plate (@RiverPlate) July 25, 2026
Moreno, afuera
Aníbal Moreno quedó descartado un rato antes del arranque del partido. El volante tuvo una leve recaída de la lesión en la rodilla derecha, que sufrió antes de la final del Apertura.
La actualidad del Guapo
El entrenador Damián Ayude (debutante) casi no movió piezas en el mercado de pases. Únicamente incorporó a Elías Pereyra en condición de libre tras su paso por Defensa y Justicia, y a Juan Barbieri, que se sumó al equipo a préstamo desde Deportivo Armenio. Mantiene la base con la que Rubén Darío Insua se quedó en el umbral de los octavos de final en el Apertura, además de quedar eliminado en la etapa de grupos de la Sudamericana.
💪🇵🇪 ¡HOY VUELVE EL GUAPO!— Club Atlético Barracas Central (@barracascentral) July 25, 2026
🏟️ Ya está todo listo en el Estadio Monumental.
🏆 Barracas Central visita a River Plate por la 1.ª fecha del Torneo Clausura 2026.
⚔️ ¡Vamos con todo! pic.twitter.com/XH0y26Wqiw
Dos golpazos
El Millonario quiere sacarse rápido dos espinas profundas, que sobrevuelan el ambiente. En primer lugar, la del Apertura que se disputó en el primer semestre del año, en el que perdió la final con Belgrano por 3 a 2. En el segundo, la de la Copa Argentina, en la que recientemente quedó eliminado en 16vos de final tras caer ante Aldosivi por 3 a 1 con una tarea desoladora. “Fue un papelón”, asumió Chacho.
La herencia de la 10
Angel Correa, de reciente paso por Tigres, de México, estará en el banco de suplentes. Hereda la camiseta número 10, que deja Juanfer Quintero, un emblema del club, que se marchó en conflicto con el entrenador.
La actualidad millonaria
El gigante vive semanas agitadas. Perdió la final del torneo anterior con Belgrano y quedó eliminado frente a Aldosivi en la Copa Argentina. Con Eduardo Coudet señalado, vuelve al Monumental, con Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi (suubcampeones del mundo). Además, están Beltrán, Santos Borré y, sobre todo, Angel Correa, que llegó en las últimas horas. Se espera la confirmación del equipo.
Bienvenidos al partido en vivo
River juega este sábado con Barracas Central, por la fecha 1 del Grupo B del Torneo Clausura 2026 y lo hace en el final de una semana agitada: se incorporaron dos campeones del mundo y se fue un ídolo, Juan Fernando Quintero. Todos los detalles, minuto a minuto en la cobertura de LA NACION.
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