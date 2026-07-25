River vs. Barracas Central, en vivo por el torneo Clausura

El entrenador Damián Ayude (debutante) casi no movió piezas en el mercado de pases. Únicamente incorporó a Elías Pereyra en condición de libre tras su paso por Defensa y Justicia, y a Juan Barbieri, que se sumó al equipo a préstamo desde Deportivo Armenio. Mantiene la base con la que Rubén Darío Insua se quedó en el umbral de los octavos de final en el Apertura, además de quedar eliminado en la etapa de grupos de la Sudamericana.

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🏆 Barracas Central visita a River Plate por la 1.ª fecha del Torneo Clausura 2026.



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