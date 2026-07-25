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River vs. Barracas Central, en vivo por el torneo Clausura

El equipo millonario, con Montiel y Otamendi, juega bajo examen; Correa, con la 10 y en el banco

Nicolás Otamendi, el nuevo capitán
Nicolás Otamendi, el nuevo capitánX @riverplate

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Barracas, confirmado

El conjunto visitante forma con Miño; Jappert, Rak y Demartini; Martínez, Porra, Miloc, Tapia e Insúa; Briasco y Morales.

River, confirmado

El equipo millonario forma con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña; Lucas Silva; Tomás Galván, Fausto Vera y Lautaro Pereyra; Rafael Borré y Facundo Colidio. Otamendi, además, es el capitán.

Moreno, afuera

Aníbal Moreno quedó descartado un rato antes del arranque del partido. El volante tuvo una leve recaída de la lesión en la rodilla derecha, que sufrió antes de la final del Apertura.

La actualidad del Guapo

El entrenador Damián Ayude (debutante) casi no movió piezas en el mercado de pases. Únicamente incorporó a Elías Pereyra en condición de libre tras su paso por Defensa y Justicia, y a Juan Barbieri, que se sumó al equipo a préstamo desde Deportivo Armenio. Mantiene la base con la que Rubén Darío Insua se quedó en el umbral de los octavos de final en el Apertura, además de quedar eliminado en la etapa de grupos de la Sudamericana.

Dos golpazos

El Millonario quiere sacarse rápido dos espinas profundas, que sobrevuelan el ambiente. En primer lugar, la del Apertura que se disputó en el primer semestre del año, en el que perdió la final con Belgrano por 3 a 2. En el segundo, la de la Copa Argentina, en la que recientemente quedó eliminado en 16vos de final tras caer ante Aldosivi por 3 a 1 con una tarea desoladora. “Fue un papelón”, asumió Chacho.

La herencia de la 10

Angel Correa, de reciente paso por Tigres, de México, estará en el banco de suplentes. Hereda la camiseta número 10, que deja Juanfer Quintero, un emblema del club, que se marchó en conflicto con el entrenador.

Angel Correa, en el Monumental y con la camiseta de River
Angel Correa, en el Monumental y con la camiseta de RiverPrensa River

La actualidad millonaria

El gigante vive semanas agitadas. Perdió la final del torneo anterior con Belgrano y quedó eliminado frente a Aldosivi en la Copa Argentina. Con Eduardo Coudet señalado, vuelve al Monumental, con Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi (suubcampeones del mundo). Además, están Beltrán, Santos Borré y, sobre todo, Angel Correa, que llegó en las últimas horas. Se espera la confirmación del equipo.

Bienvenidos al partido en vivo

River juega este sábado con Barracas Central, por la fecha 1 del Grupo B del Torneo Clausura 2026 y lo hace en el final de una semana agitada: se incorporaron dos campeones del mundo y se fue un ídolo, Juan Fernando Quintero. Todos los detalles, minuto a minuto en la cobertura de LA NACION.

Por Ariel Ruya
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