Otra locura del iraní Nader Mohammadi: saque lateral con mortal hacia adelante y gol para Spartak Kostroma

La jugada resultó tan extraña como impactante, tanto por la ejecución como por la destreza y la resolución. Sumados todos estos condimentos, la jugada se viralizó rápidamente y en las redes sociales se multiplicó el nombre del defensor iraní Nader Mohammadi. El lateral que juega en la segunda división del fútbol ruso para Spartak Kostroma, fue el autor de una acrobacia en en el partido ante SKA-Khabarovsk, por la quinta fecha de la liga local. Y claro, su habilidad sorprendió al mundo.

La victoria como visitante por 3-1 del equipo de Mohammadi resultó apenas un detalle frente a ese atípico recurso que se produjo cuando faltaban siete minutos para el final del partido, ya que con el marcador en 2-1, el defensor iraní, de 29 años realizó un saque lateral cerca del área rival para el que que tomó carrera para impulsarse. Realizó una mortal completa hacia adelante y, al momento de apoyar ambos pies sobre la línea de cal, lanzó el balón con una trayectoria de casi 20 metros que lo depositó directamente en el corazón del área.

La mortal de Nader Mohammadi

Su compañero Amur Kalmykov aprovechó el lanzamiento, transformado en un centro perfecto para que defina de cabeza a la red. El arquero no mostró oposición y sufrió el tanto que decretó el 3-1 definitivo. Resultó tan inusual la pirueta como la potencia del lateral, algo que provocó el debate en las redes sociales. La técnica que empleó Mohammadi no es inédita, ya que el saque de costado con una mortal hacia adelante fue popularizado en los años 90 por jugadores como el estonio Risto Kallaste y el inglés Steve Watson, de Newcastle United.

El video de la jugada se multiplicó de tal manera que generó una infinidad de reacciones de todo el mundo, pero los que más acapararon la atención fueron los que, con humor, se referían al entrenador de Arsenal, Mikel Arteta, conocido por su trabajo en los saques de lateral. Incluso, el diario The Sun, recopiló una serie de posteos de diferentes fanáticos que decía: “No dejen que Arteta vea esto, se los suplico”, “Cuando Arteta se entere de esta estrategia en su repaso nocturno, la Premier League se acaba” y “Mantengan al Arsenal lejos de él”. Incluso, la cuenta en X, Ataque Futbolero, la calificó: “Es la asistencia del año, no busquen más”.

No es la primera vez que Mohammadi aparece en escena con una acción curiosa, ya que en en 2021, durante un partido de la primera división iraní, el lateral que jugaba para Paykan FC, ejecutó un saque de banda desde la mitad de la cancha que cayó en el área rival y uno de sus compañeros conectó de cabeza, pero no pudo convertir. Aquella jugada, que aseguran que la pelota recorrió más de 50 metros, también circuló en las redes sociales, pero no generó tanta repercusión como la de este fin de semana en el fútbol ruso, para el Spartak Kostroma, equipo en el que jugó su segundo partido.