Otro lamento para Uruguay (y para Manchester United): Manuel Ugarte sufrió una grave lesión

El mediocampista Manuel Ugarte sufrió una lesión ligamentaria en la rodilla izquierda en la derrota por 1-0 de Uruguay ante España el viernes, que significó la eliminación de la Celeste en la primera ronda del Mundial 2026, según informaron este domingo la Federación charrúa (AUF) y su club, Manchester United.

Ugarte sufrió la lesión en el cierre del primer tiempo del partido del Grupo H que selló la decepcionante actuación de los dirigidos por Marcelo Bielsa en el torneo, con dos empates, ante Arabia Saudita y el debutante Cabo Verde, y la derrota ante la selección ibérica.

Comunicado sobre Manuel Ugarte 📄 pic.twitter.com/2Cxd90US5I — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 28, 2026

El volante de Manchester United “sufrió una lesión en su rodilla izquierda” y los primeros estudios “muestran una lesión de ligamento”, señala el comunicado de la AUF. La gravedad de la lesión no fue confirmada por la federación. Según la prensa uruguaya, se trataría de una rotura de ligamentos cruzados, por lo que estaría fuera de las canchas por lo menos hasta 2027.

El Manchester United confirmó también la lesión de Ugarte, pero supeditó su gravedad a las pruebas médicas pendientes de realizarse. “La evaluación de la lesión continúa para determinar el mejor tratamiento y el plazo de rehabilitación. En estos momentos, se realizan estudios adicionales para determinar el mejor curso de tratamiento y un cronograma de rehabilitación. Todos le deseamos a Manuel una pronta y satisfactoria recuperación y lo apoyaremos en cada paso del camino”, añadió la entidad en un comunicado.

Ugarte, titular indiscutido en la selección de Bielsa, había disputado los tres partidos de Uruguay en la fase de grupos. Su baja también afectará la preparación de Manchester United para la próxima temporada, en la que regresará a la Champions League luego de dos años de ausencia.

Su lesión se suma a un torneo para el olvido de Uruguay, que se despidió sin victorias en sus tres encuentros. El Mundial fue tan decepcionante que el entrenador Marcelo Bielsa, que este lunes dará una conferencia de prensa en el estadio Centenario, afirmó que no había hecho ningún aporte al fútbol uruguayo durante su etapa al frente de la selección.

En sus redes sociales, Ugarte escribió: “Ya pasaron unos días después de todo. Tener la lesión más dura que un futbolista puede tener en uno de los partidos más importantes de mi país y haber terminado de esta manera, sin poder acompañar a mis compañeros hasta el final en la cancha y sin dejar al país representado como se merece, es algo que me va a quedar marcado para mi vida. Tocar fondo me va hacer más fuerte en todo sentido, y siento que este es el caso. Sin duda cuando la vida quiere que pares te lo hace saber de algún modo. Está en mí sacar lo positivo de esto. Triunfar en la vida es volver a empezar cada vez que uno cae. Agradecido a Uruguay y Manchester United por estar a disposición desde el minuto que pasó. También muchas gracias a mi familia, amigos y todos los mensajes de apoyo que he recibido en este tiempo. Voy a volver más fuerte”. Se prevé que el volante viajará en las próximas horas rumbo a Inglaterra para comenzar su proceso de recuperación.