Pablo César Solari, otro jugador: el cambio de Marcelo Gallardo para hacer del wing de Colo Colo un delantero más completo en River

River sumó varios refuerzos en los últimos tiempos, pero pocos lograron explotar de la manera que lo hizo Pablo César Solari en un puñado de partidos. Al delantero habilidoso y encarador además le sumó gol, la cualidad que potencia a cualquier futbolista. Suma siete tantos en sus primeros ocho partidos con la camiseta millonaria . Convierte un gol cada 82 minutos. Ya venía sorprendiendo pero el destape lo confirmó en la goleada ante Defensa y Justicia por 4-0, por la Copa Argentina, noche en la que anotó un hat-trick.

Marcelo Gallardo analizó al futbolista en los cruces de la Copa Libertadores de este año, cuando el delantero de 21 años defendió la camiseta de Colo Colo. En la entidad chilena se movía preferentemente como extremo derecho y en los primeros encuentros con la banda el Muñeco lo ubicó allí. Pero el gran cambio fue cuando en River empezó a jugar más centrado, no tan pegado a la raya, sino como un segundo delantero, ubicado más cerca del 9 referente, rol que pueden repartirse entre Beltrán o Borja.

“Observamos que tenía cualidades físicas y futbolísticas para poder jugar con nosotros. Después uno lo va conociendo en el día a día y va observando que puede ser un jugador con buenas alternativas y que en el juego nos puede dar soluciones tanto por fuera como por dentro. Hoy está asimilando algunos conceptos porque es un chico que está muy bien predispuesto para aprender, y eso es buenísimo porque quiere decir que se va a preparar para ser un mejor jugador. Es muy joven y con mucho tiempo por delante. No me sorprende su nivel, sí me pone muy contento porque Solari viene evolucionando en su juego y es muy bueno para el equipo”, explicó Gallardo de Solari luego del partido en el Chaco. Lo curioso es que no siempre buscó delanteros de estas características para potenciar el ataque millonario.

Solari en Colo Colo: dónde tomó contacto con la pelota

Mapa de la cantidad de intervenciones con la pelota de Pablo Solari, durante 2022, jugando para Colo Colo; donde se nota una participación mayoritaria como wing derecho Opta Stats Perform

Sus números en Colo Colo están lejos de lo que puede ofrecer un goleador: 16 tantos y siete asistencias en 71 juegos. River no compró un goleador, sino “un delantero por afuera”, un viejo wing de esos que pueden desempeñarse abriendo la cancha en un esquema 4-3-3 (o 4-1-4-1) o 4-2-3-1, para sacarle rédito a las gambetas y sus duelos individuales y luego sí buscar asistir a los centrodelanteros o finalizar él las jugadas.

La comparación de su rendimiento aumenta la diferencia según los datos de Opta Stats Perform reducidos al 2022. En los partidos disputados hasta ahora, tanto en Liga Profesional de Fútbol como en Copa Argentina, Pablo Solari anotó siete goles con River, dos más que en el resto del año con Colo Colo (5) en 19 partidos, contando competencias nacionales: el Campeonato PlanVital, la Copa de Chile y la Supercopa.

Solari en River: dónde tomó contacto con la pelota

Mapa de la cantidad de intervenciones con la pelota de Pablo Solari, durante 2022, jugando para River; pasó a moverse más centralizado, como una segunda punta. Y por el camino corto llega más al gol Opta Stats Perform

En River, Solari es un delantero más punzante, que toma el camino más corto para llegar al gol. Antes, pegado sobre la raya (donde jugó allí por ejemplo ante Independiente, en Avellaneda), se le cuestionaba su precisión a la hora de enviar los centros. La ecuación se modificó cuando, desde el partido con Central Córdoba, en el Monumental, empezó a jugar más cerrado: la diferencia fue notoria porque allí convirtió llegando como un doble 9, definiendo a la carrera un centro-gol rasante de Herrera desde la derecha. A partir de allí, cada pase filtrado y cada control (uno de sus mejores recursos para darle continuidad a las jugadas) lo dejaba más en una posición de finalización.

Desde que llegó a River, Solari potenció casi todas sus intervenciones, como marca el cuadro comparativo de Stats Perform. Se involucra más en el juego colectivo, por lo que hace más pases con respecto a sus dos versiones en 2022 (19, 6 vs. 17,2 por partido); sumó eficacia en los pases (63,7% vs. 62,6%); intenta más centros (4,4 vs. 4,1), remata más (2,6 intentos contra 2) y también mejoró muchísimo su eficacia en sus direcciones al arco (1,3 vs. 0,6).

En los únicos ítems en donde por el momento bajó su promedio fue en la cantidad de recuperaciones por partido (en River es de 3 y en Colo Colo, este año, fue de 3,6); lo mismo en infracciones cometidas (ahora tiene un promedio de 0,4 contra las que hacía en Chile: 0,9) y en faltas recibidas (su promedio actual es 0,8 contra 1,1 ). En este último punto, al jugar con más proyección directa al área, cada falta puede tener más riesgo para un defensor rival.

En los cuadros estadísticos se puede observar, comparativamente, que el Solari de Colo Colo tomaba contacto con la pelota mucho más sobre la banda derecha, como wing pegado a la raya, para encarar e intentar desbordar desde su perfil diestro: en la zona de ataque (de izquierda a derecha) Solari casi que tocaba al balón de manera exclusiva por la derecha: 19,6% 27,5% y 18,9%, según el tercio que se analizaba del campo rival.

El Solari de River mantiene su desequilibrio por la derecha, pero aumentó su participación por el centro del ataque, incluso duplicó la cantidad de pelotas tocadas a la altura del punto penal: 6,7% contra los 3,2% que sumaba en el conjunto chileno. Su performance por el centro del ataque, con diagonales hacia adentro, creció también tocando balones en los demás tramos del carril central jugando para River: 3,2% vs. 1,6% y 4,7% vs. 3,2%.

Mapa de calor de Pablo Solari con la camiseta de River ante Central Córdoba, en el Monumental: recibió por afuera pero también jugó mucho por adentro Opta Stats Perform

“Estoy aprendiendo todos los días. De Gallardo, de mis compañeros. Soy hincha de River además y muchas veces me tengo que controlar para que las emociones no me confundan. Pero soy joven y tengo mucho para aprender. Con tal de jugar con esta camiseta, lo hago en cualquier posición. Mientras tanto, disfruto de hacer goles y poder ayudar al equipo”, dice Solari. Un delantero con gambeta, velocidad y explosión que ahora –además– potenció su juego con goles.