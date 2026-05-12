De Dybala a Castellanos: los futbolistas que soñaban con una oportunidad en el Mundial y no entraron en la lista de 55

La prelista de Lionel Scaloni para el Mundial confirmó algunas certezas, como la presencia de Lionel Messi, y dejó también varias sorpresas, entre ellas la inclusión de jugadores del medio local como Santiago Beltrán, Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda. Pero, además, expuso una segunda lectura: la de aquellos jugadores que parecían tener un lugar asegurado en la nómina preliminar y finalmente quedaron afuera.

No son demasiados los ausentes que generaron impacto, aunque sí hay nombres que habían sido citados durante los últimos meses y que, llamativamente, no aparecieron en una convocatoria en la que más de la mitad de los integrantes seguirán el torneo por televisión.

Lionel Scaloni tiene tiempo hasta el 30 de mayo para presentar la lista definitiva. Prensa AFA

Entre los miembros del plantel que se consagró en Qatar, por ejemplo, figuran Germán Pezzella y Guido Rodríguez, dos jugadores que no habían sido considerados en la recta final rumbo al Mundial 2026. El defensor de River formó parte de la Copa América y mantuvo cierta continuidad con la celeste y blanca hasta marzo de 2025, aunque luego perdió terreno; mientras que el volante de Valencia, que también formó parte del título conseguido en Estados Unidos, dejó de ser convocado desde septiembre de 2024. Sin embargo, otros campeones de 2022 directamente no fueron incluidos en la nómina preliminar. Además de Franco Armani y Ángel Di María, ya retirados de la selección, tampoco están Juan Foyth, en recuperación de una ruptura del tendón de Aquiles izquierdo; Alejandro Gómez, relegado desde hace tiempo por diferencias internas con el grupo; y dos futbolistas que supieron tener oportunidades importantes con Scaloni, aunque perdieron terreno en el último tiempo: Paulo Dybala, de Roma, y Ángel Correa, actualmente en Tigres.

El caso de Correa se explica, en parte, porque desde su salida de Atlético de Madrid al fútbol mexicano, una liga de menor exigencia. Lo de Dybala, en cambio, llama bastante más la atención. Más allá de las dificultades para sostener regularidad, afectado principalmente por distintas lesiones musculares, sigue siendo un futbolista que durante años conformó el núcleo más cercano de la selección y sobre el que Scaloni siempre habló muy bien, incluso desde lo humano. Estuvo inactivo entre febrero y abril por una artroscopia en el menisco de la rodilla izquierda y recién este domingo volvió a ser titular, con gol incluido para Roma.

Ángel Correa, campeón del mundo en Qatar, perdió terreno en la selección tras su llegada al fútbol mexicano, a mediados de 2025. LEONARDO FERNANDEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Entre los ausentes también sorprende la exclusión de Tomás Palacios, el defensor de Estudiantes de La Plata que había tenido su primera convocatoria en la última fecha FIFA, para los amistosos frente a Mauritania y Zambia. No sumó minutos, igual que Gabriel Rojas, aunque el lateral de Racing sí está entre los jugadores reservados.

En defensa, otros futbolistas que habían sido convocados por Scaloni a lo largo del proceso mundialista también quedaron marginados. Pablo Maffeo, lateral derecho nacido en España y con continuidad en Mallorca, había sido citado para la doble fecha de eliminatorias frente a Uruguay, en la Bombonera, y Brasil, en el Maracaná, durante 2023. Kevin Lomónaco, pese a cierta baja en su nivel, continúa siendo una pieza clave en Independiente e incluso fue al banco en el empate sin goles ante Chile, en junio de 2025. Lautaro Rivero, que también perdió protagonismo, había sido convocado para los duelos frente a Venezuela y Costa Rica, en octubre. A ellos se suman Nehuén Pérez, con seis llamados entre 2019 y 2024 y recientemente recuperado de una rotura del tendón de Aquiles; Mariano Troilo, que tuvo su oportunidad en mayo de 2025 ante Chile y Colombia; y Julio Soler, citado para los encuentros frente a Venezuela y Bolivia, en octubre de 2024.

Kevin Lomónaco, pieza importante de Independiente, estuvo en el banco frente a Chile en 2025, pero quedó afuera de la lista de 55. Independiente

Entre los jugadores ofensivos, además de Dybala y Correa, tampoco fue incluido Benjamín Domínguez. El exjugador de Gimnasia La Plata, actualmente en Bologna, había sido sumado para los clásicos ante Uruguay, en el Centenario, y Brasil, en el Monumental, aunque luego dejó de ser tenido en cuenta. En una situación similar estaba Santiago Castro, compañero suyo en el club italiano, aunque el delantero de 21 años terminó metiéndose en la prelista.

En ataque, una de las bajas que más ruido generó fue la de Valentín Castellanos, sobre todo después de la lesión ligamentaria sufrida por Joaquín Panichelli y ante la escasez de variantes que tiene el entrenador en el puesto de centrodelantero. Con Lautaro Martínez como referencia principal y Julián Álvarez como alternativa capaz de ocupar esa posición -aunque en la selección habitualmente se mueve más por la izquierda-, el delantero que acumula cinco goles en 20 partidos con West Ham United y que ya había sumado minutos tanto en 2022 como en 2024 terminó siendo desplazado por Mateo Pellegrino, de Parma, quien esta temporada suma 11 tantos en 37 encuentros.

Valentín Castellanos suma cinco goles en 20 partidos con West Ham, pero no le alcanzó para ganarse un lugar en la prelista. Jordan Pettitt - PA

Aunque tampoco habían tenido rodaje en la selección, otros jugadores que alguna vez fueron convocados y hoy no aparecen entre escogidos por el DT son Giovanni Simeone y Lucas Beltrán. El delantero de Torino lleva 11 goles en 33 partidos en la temporada, pero no es llamado desde marzo de 2023; por su parte, el exfutbolista de River, citado para la primera fecha de las eliminatorias, atraviesa un presente irregular en Valencia, con apenas tres goles en 30 cotejos.

La lista final deberá ser presentada antes del 30 de mayo y solo podrá modificarse en caso de fuerza mayor, aunque los hipotéticos reemplazantes saldrán de estos 55 nombres. El resto, esta vez, deberá seguir el Mundial a la distancia.