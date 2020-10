Fuente: AFP

Lo evaluaba hace un buen tiempo y ahora lo confirmó:Pablo Zabaleta anunció su retiro del fútbol profesional después de 18 años de trayectoria y dejó un emotivo mensaje a través de las redes sociales.

"Después de 18 años como profesional he tomado la decisión de dejar el fútbol. Han sido años maravillosos donde pude disfrutar de momentos únicos e inolvidables. Por siempre agradecido a todos los que me acompañaron en este camino; clubes, compañeros, entrenadores y, por supuesto, a toda mi familia y amigos. Con muchísima emoción, me despido de una de las mejoras etapas que me dio la vida. ¡Una vez más, gracias de todo corazón!", dice el posteo de Zabaleta en Twitter.

También se hizo eco de su alejamiento del fútbol el Manchester City, uno de los clubes en donde jugó. La entidad le dedicó un mensaje contundente: "Siempre nuestro gladiador. ¡Feliz retiro, Zaba!".

El jugador debutó en San Lorenzo el 26 de septiembre de 2002 en el triunfo ante Monagas Sport Club (5-1) por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana que el club conquistó ese mismo año. En la temporada 2005-2006, el oriundo de Arrecifes dio el salto a Europa para vestir los colores del Espanyol y luego los del Manchester City (2008-09 hasta 2016-17) y West Ham (2017-18 hasta ACT.).

En el City jugó gran parte de su carrera profesional, con 333 partidos y seis títulos: la FA Cup 2010-11, las Premier League 2011-12 y 2013-14, la Community Shield 2012 y las Copa de la Liga 2013-14 y 2015-16.

Mientras que con la Selección Argentina fue un privilegiado ya que obtuvo el Sudamericano Sub-20 2003, la Copa Mundial Sub-20 2005 y la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Además, participó de los Mundiales Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, y de las Copa América 2011 y 2015.

