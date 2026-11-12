Países Bajos vs. Grecia por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Países Bajos y Grecia, correspondiente al grupo A2 de la Liga de Naciones, se disputará este viernes 13 de noviembre a las 16.45 h en el Johan Cruijff ArenA, ubicado en la ciudad de Amsterdam.

El presente de ambos seleccionados

Países Bajos llega a este compromiso con el ánimo en alza tras su última presentación, en la que logró imponerse por 2-1 ante Serbia. Por su parte, Grecia buscará sumar de a tres tras haber igualado sin goles frente a Alemania en su encuentro más reciente.

Números a considerar

El rendimiento reciente de ambos equipos muestra una disparidad en la efectividad de cara al arco rival. Mientras que el conjunto neerlandés llega con la confianza de una victoria ajustada, el elenco griego se destaca por su solidez defensiva tras mantener su valla invicta en el último cruce ante un rival de jerarquía como el alemán.

Lo que está en juego

Este enfrentamiento es vital para las aspiraciones de ambos en el grupo A2. Una victoria para Países Bajos significaría consolidar su posición en la tabla, mientras que Grecia necesita sumar puntos fundamentales fuera de casa para escalar posiciones y mantenerse con chances claras en esta etapa del torneo.