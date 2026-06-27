Países Bajos vs. Marruecos, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Países Bajos y Marruecos protagonizarán este lunes uno de los encuentros iniciales de los 16avos de final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, programado para las 22 (hora argentina) en el estadio de Monterrey. El encuentro se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO; y en las plataformas digitales Paramount+ y Flow - Canal 110. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado europeo con una cuota máxima de 2.15 contra 3.90 que cotiza su derrota, es decir una victoria los africanos. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario de media hora, paga hasta 3.44.

El equipo neerlandés lideró el Grupo F con siete puntos producto de un empate con Japón 2 a 2 más triunfos ante Suecia 5 a 1 y Túnez 3 a 1. Así, cumplió con su favoritismo, aunque no descolló desde el juego y debe elevar su nivel para llegar lejos.

Dirigido por Ronald Koeman, persigue su primer título para sumarse a la tabla de campeones, en la que es la única ausente de las potencias. Fue finalista en Alemania 1974, Argentina 1978 y Sudáfrica 2010 y disputó las semifinales en Francia 1998 y Brasil 2014, pero nunca llegó a la gloria máxima. A la edición 2026 de la Copa del Mundo se clasificó con el primer puesto en el Grupo G de las eliminatorias de Europa, en el que terminó invicto con seis victorias y dos empates.

Cody Gakpo es una de las grandes figuras que tiene la selección de Países Bajos, que nunca ganó un Mundial Ed Zurga - AP

Los marroquíes, por su parte, sumaron siete unidades en el Grupo C y terminaron detrás de Brasil por contar con peor diferencia de goles (+6 contra +3). Igualaron con la Canarinha 1 a 1 y, luego, vencieron a Escocia 1 a 0 y Haití 4 a 2. Los africanos fueron la gran revelación de Qatar 2022 -cuarto puesto- y tienen en su plantel a varios de los jugadores que protagonizaron aquella gesta, como el arquero Yassine Bounou, el lateral derecho Achraf Hakimi, el volante Sofyan Amrabat.

Su gran presente lo ubica como el equipo africano con más chances de darle el primer título a su continente. Recientemente ganó la Copa África gracias a que, después de perder la final con Senegal, fue favorecido por un fallo de la CAF y se quedó con el título en “el escritorio”. Antes había conquistado la Copa Árabe y se clasificó a la cita ecuménica con victoria en los ocho partidos que disputó en su zona de las eliminatorias. Así, accedió a su tercera Copa del Mundo seguida y la séptima en su historia.

Marruecos es, de los equipos africanos, el de mayor poderío; ya fue revelación en el Mundial de Qatar 2022 Mike Stewart - AP

Ambos equipos tienen un antecedente en un Mundial y fue en el de Estados Unidos 1994 con triunfo 2 a 1 de Países Bajos. La última vez que se enfrentaron fue en un amistoso en 2017, también con triunfo neerlandés 2 a 1.