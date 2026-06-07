Países Bajos vs. Uzbekistán, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

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Países Bajos recibe a Uzbekistán en un duelo de preparación en la jornada 1 del amistoso internacional 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro se disputará este lunes 8 de junio a las 15.45 h en el Icahn Stadium, ubicado en New York City, New York.
El momento de los equipos
Ambos seleccionados llegan a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras resultados adversos en sus presentaciones anteriores. Países Bajos afronta el encuentro luego de perder frente a Argelia por 1 a 0. Por su parte, el conjunto de Uzbekistán arriba tras caer derrotado ante Canadá por 2 a 0.
Números que anticipan el duelo
El partido representa una oportunidad para que los cuerpos técnicos ajusten piezas de cara a futuros compromisos oficiales. Si bien ambos equipos buscarán imponer su estilo, la urgencia por sumar un resultado positivo tras sus recientes derrotas será el factor predominante en el trámite del encuentro.
Lo que está en juego
Para Países Bajos, este compromiso es fundamental para recuperar la confianza del grupo y probar variantes tácticas. Uzbekistán, en tanto, busca fortalecer su funcionamiento colectivo y cerrar su gira con mejores sensaciones tras el último traspié en suelo norteamericano.
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