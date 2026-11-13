Palestina vs. Iran por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Palestina e Iran correspondiente a la jornada 1 se disputará este sábado 14 de noviembre a las 12.00 h en el Basra International Stadium, ubicado en la ciudad de Basra. El cotejo marcará el inicio de la actividad amistosa para ambas selecciones en esta ventana internacional.

El momento de los equipos

Palestina llega a este compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una contundente victoria por 5-0 frente a China en su presentación anterior. Por su parte, el seleccionado de Iran buscará revertir su imagen tras la derrota sufrida por 2-0 ante Rusia en su último enfrentamiento, con el objetivo de ajustar piezas en su estructura táctica.

Números que anticipan el duelo

Ambos equipos atraviesan realidades distintas en cuanto a su confianza reciente tras sus resultados ante China y Rusia, respectivamente. Mientras que el conjunto palestino llega con la eficacia ofensiva de su último encuentro, el elenco iraní intentará reencontrarse con el gol y fortalecer su defensa tras el traspié ante los rusos.

Lo que está en juego

Para Palestina, el partido representa una oportunidad de confirmar su buen presente futbolístico y continuar con el envión anímico que le otorgó la última goleada. Para Iran, el duelo es fundamental para recuperar la solidez colectiva y retomar el camino del triunfo en este amistoso internacional de cara a sus próximos desafíos oficiales.