Palmeiras se consagró campeón de la Copa Libertadores 2026 tras derrotar 1-0 a Estudiantes de La Plata en la final en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. El conjunto paulista obtuvo así su cuarto trofeo en el máximo certamen continental, alcanzó a River, Flamengo y al propio Pincha en la clasificación histórica de los clubes más ganadores de la competencia y, además, le permitió a Brasil superar a la Argentina en cantidad de conquistas: 26 contra 25.

Se trata de la cuarta coronación del Verdao en el torneo que organiza la Conmebol, tras las obtenidas en 1999, 2020 y 2021, cuando se impuso en las finales ante Deportivo Cali, Santos y Flamengo, respectivamente. Con este logro, igualó al conjunto carioca como el equipo brasileño más ganador de la competencia y dejó atrás a San Pablo, Santos y Gremio, que la conquistaron en tres oportunidades.

La consagración en territorio uruguayo también significó la sexta conquista internacional de Palmeiras en competencias del ámbito de la Conmebol, entre las que se destacan, además de las cuatro Libertadores, la Copa Mercosur de 1998 y la Recopa Sudamericana de 2022.

Ramón Sosa fue el héroe del partido para darle el título a Palmeiras Natacha Pisarenko - AP

Más allá del logro del conjunto paulista, la definición en Montevideo marcó un cambio en la clasificación histórica por países. Brasil volvió a tener más Copas Libertadores que la Argentina después de 63 años. La última vez que había estado por encima fue en 1963, tras el bicampeonato de Santos de Pelé. Independiente igualó el registro con sus conquistas de 1964 y 1965, mientras que Racing puso en ventaja a los clubes argentinos en 1967.

La diferencia llegó a ser de siete títulos en favor de la Argentina en 2018, cuando River se consagró campeón ante Boca en Madrid. Desde entonces, los equipos brasileños ganaron las ocho ediciones del certamen: Flamengo (2019, 2022 y 2025), Palmeiras (2020, 2021 y 2026), Fluminense (2023) y Botafogo (2024).

Pese al dominio brasileño de los últimos años, Independiente se mantiene como el máximo ganador de la historia de la Libertadores, con siete estrellas, una más que Boca (seis). El podio lo completa Peñarol (cinco), mientras que River y Estudiantes comparten ahora el cuarto lugar con Flamengo y Palmeiras (cuatro).

Tabla histórica de campeones de la Copa Libertadores

Títulos por club

Independiente (Argentina) 7 títulos

Boca (Argentina) 6

Peñarol (Uruguay) 5

River (Argentina) / Estudiantes de La Plata (Argentina) / Flamengo (Brasil) / Palmeiras (Brasil) 4

(Brasil) 4 Nacional (Uruguay) / Olimpia (Paraguay) / San Pablo (Brasil) / Santos (Brasil) / Gremio (Brasil) 3

Cruzeiro (Brasil) / Internacional (Brasil) / Atlético Nacional (Colombia) 2

Racing (Argentina) / Argentinos Juniors (Argentina) / Vélez Sarsfield (Argentina) / San Lorenzo (Argentina) / Vasco da Gama (Brasil) / Corinthians (Brasil) / Atlético Mineiro (Brasil) / Fluminense (Brasil) / Botafogo (Brasil) / Colo Colo (Chile) / Once Caldas (Colombia) / Liga de Quito (Ecuador), todos con 1.

Palmeiras levantó su cuarta Copa Libertadores Natacha Pisarenko - AP

Títulos por país

Brasil 26 títulos

Argentina 25

Uruguay 8

Paraguay / Colombia 3

Chile / Ecuador 1

Tabla de campeones del fútbol argentino

Títulos totales

Boca Juniors 76 títulos

River Plate 72

Independiente 45

Racing 41

Alumni / San Lorenzo 22

Estudiantes de La Plata 20

Vélez Sarsfield 19

Rosario Central 14

Huracán 13

Newell’s / Lanús 9

Belgrano 6

Argentinos Juniors / Arsenal / Lomas / CASI 5

Porteño (ya no existe) 4

Quilmes / Rosario Athletic 3

Defensa y Justicia / Banfield / Estudiantil Porteño / Ferro Carril Oeste / Gimnasia La Plata / Sportivo Barracas / Talleres (Córdoba) 2

Atlanta / Belgrano de Córdoba / Central Córdoba (Rosario) / Colón de Santa Fe / Chacarita / Estudiantes de Caseros / Lomas Academy / Nueva Chicago / Saint Andrew’s / San Martín de Tucumán / Balcarce / Dock Sud / Tigre / Tiro Federal (Rosario) / Old Caledonians / Atlético Tucumán / Patronato / Central Córdoba (Santiago Estero) / Platense / Independiente Rivadavia / todos con 1.

Títulos internacionales (FIFA/Conmebol/AFA/AUF)

Boca Juniors 23 títulos

Independiente 20

River Plate 18

Racing 8

Estudiantes de La Plata 6

San Lorenzo / Vélez Sarsfield 5

Alumni / Lanús 4

Argentinos Juniors / Arsenal / Defensa y Justicia / Belgrano Athletic 2

Rosario Central / Talleres (Córdoba) 1

Títulos nacionales