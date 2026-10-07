Palmeiras vs. Bahia por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Palmeiras y Bahia, correspondiente a la jornada 29 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este jueves 8 de octubre a las 21.30 h en el estadio Nubank Parque, ubicado en Sao Paulo.

El momento de los equipos

Palmeiras llega al compromiso tras haber igualado 0-0 ante Grêmio en su presentación anterior, buscando reencontrarse con la victoria ante su público. Por el lado de la visita, Bahia atraviesa un presente complejo luego de perder por 2-1 frente a Athletico Paranaense en la fecha pasada, resultado que los obliga a sumar fuera de casa para recuperar terreno en la tabla de posiciones.

Números que anticipan el duelo

El rendimiento reciente de ambos equipos marca la tendencia para este enfrentamiento en el Nubank Parque. Mientras que Palmeiras intentará hacer valer la localía para consolidar su racha de imbatibilidad tras el último empate, el conjunto de Bahia buscará romper la seguidilla de resultados negativos tras su reciente caída como visitante.

Lo que está en juego

El resultado de este partido es fundamental para ambos conjuntos en esta etapa del Brasileirao Serie A. Para Palmeiras, sumar de a tres es vital para mantenerse en los puestos de vanguardia y luchar por los objetivos de la temporada. Bahia, por su parte, necesita revertir la tendencia negativa de su último encuentro para escalar posiciones y ganar confianza en el tramo final del torneo.