El encuentro entre Palmeiras y Flamengo correspondiente a la jornada 36 del Brasileirao Serie A 2026 se llevará a cabo este sábado 21 de noviembre en el estadio Nubank Parque, ubicado en la ciudad de Sao Paulo. El pitido inicial está programado para las 16.30 h.

El momento de los equipos

El presente de ambos conjuntos es dispar de cara a este compromiso en el tramo final del campeonato. El conjunto local, Palmeiras, buscará recuperarse tras haber caído 2-1 en su reciente presentación ante Cruzeiro. Por el contrario, la visita, Flamengo, llega con el ánimo en alza luego de conseguir una victoria por 2-1 frente a Athletico Paranaense en la fecha pasada.

Números que anticipan el duelo

La irregularidad del Palmeiras en su último duelo contrasta con la eficacia que Flamengo demostró recientemente. Históricamente, este enfrentamiento representa uno de los desafíos más complejos del calendario debido a la paridad competitiva entre ambos clubes en la lucha por los primeros puestos de la tabla del Brasileirao.

Lo que está en juego

Con la temporada acercándose a su cierre, este duelo de la jornada 36 resulta determinante. Para Palmeiras, sumar de a tres es fundamental para dejar atrás el mal trago ante Cruzeiro y consolidar sus aspiraciones. Flamengo, por su parte, intentará mantener su racha positiva para escalar posiciones y presionar a los líderes del certamen.