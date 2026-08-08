Palmeiras vs. Internacional por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Palmeiras y Internacional correspondiente a la jornada 22 del Brasileirao Serie A 2026 se disputará este domingo 9 de agosto a las 16.00 h en el estadio Nubank Parque, ubicado en la ciudad de Sao Paulo.

El momento de los equipos

Palmeiras llega a este compromiso con el ánimo en alza tras haber goleado por 4-0 a Vitória en su presentación anterior. Por su parte, Internacional busca reencontrarse con el triunfo luego de empatar 1-1 frente a Flamengo en la fecha pasada.

Números que anticipan el duelo

El equipo local intentará aprovechar su localía en el Nubank Parque para estirar su buena racha, mientras que el conjunto visitante buscará imponer condiciones tras el empate cosechado ante un rival de jerarquía como Flamengo.

Lo que está en juego

Ambos conjuntos necesitan sumar de a tres para consolidar sus aspiraciones en el campeonato. Para Palmeiras, el objetivo es mantener la inercia positiva tras su última victoria, mientras que Internacional apunta a mejorar su rendimiento y escalar posiciones en la tabla del Brasileirao Serie A 2026.