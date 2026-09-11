Palmeiras vs. São Paulo por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Palmeiras y São Paulo correspondiente a la fecha 27 del Brasileirao Serie A 2026 se disputará este sábado 12 de septiembre a las 18.30 h en el estadio Nubank Parque, ubicado en la ciudad de Sao Paulo.

El presente de los equipos

Palmeiras llega al compromiso tras igualar 0-0 frente a Botafogo en su última presentación. Por su parte, São Paulo llega con el ánimo en alza luego de haber logrado una victoria por 2-0 ante Atlético Mineiro en su anterior duelo por el torneo.

Estadísticas del enfrentamiento

El duelo presenta un choque de realidades contrastantes en cuanto a sus resultados más recientes: mientras el local busca recuperar la contundencia ofensiva tras su último empate sin goles, la visita llega con la confianza alta tras sumar tres puntos con la valla invicta.

Lo que está en juego

El clásico paulista es fundamental para ambos elencos en la etapa decisiva del torneo. Palmeiras necesita sumar de a tres para consolidar su posición en la tabla, mientras que São Paulo buscará mantener su racha positiva para escalar puestos y recortar distancias con los líderes del Brasileirao.