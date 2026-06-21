Panamá vs. Croacia, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Con el objetivo en común de lograr la primera victoria, Panamá y Croacia chocarán este martes 23 de junio en el estadio de Toronto en el partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo L del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. Está programado a las 20 (hora argentina) y se trasmitirá en vivo por DSports 2 y TyC Sports, canales que se pueden sintonizar en DGO, Flow y Telecentro Play; y en la plataforma digital Paramount+. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto.

En la previa al partido que arbitrará el gabonés Pierre Ghislain Atcho, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado europeo con una cuota máxima de 1.58 contra 7.28 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los centroamericanos. El empate llega a 4.15.

El partido tendrá cara a cara a dos equipos que perdieron en su debut, los panameños ante Ghana 1 a 0 y los croatas con Inglaterra 4 a 2. Es así que ambos no tienen puntos y necesitan ganar para no quedar relegados en la pelea por acceder a 16avos de final o, incluso, eliminados de antemano dependiendo de lo que ocurra en el choque entre africanos e ingleses, que jugarán el mismo día pero a las 17 (hora argentina) en Boston.

Croacia se clasificó a la Copa del Mundo como líder de la zona L de las eliminatorias del Viejo Continente, en las que terminó invicta con siete victorias y un empate. Este año, en la antesala de la cita ecuménica, jugó cuatro amistosos con victoria sobre Colombia 2 a 1, derrotas ante Brasil 3 a 1 y Bélgica 2 a 0; y triunfo ante Eslovenia 2 a 1.

Luka Modric disputa su quinto Mundial con Croacia y pretende acercarla a la pelea grande PAUL ELLIS - AFP

Con Luka Modric en su quinta participación en un Mundial y varios jugadores de experiencia como Iván Perisic y Mateo Kovacic, es un seleccionado que no parte como favorito, pero que siempre hay que tener en cuenta y la historia reciente lo avala a partir del subcampeonato que logró en Rusia 2018 y el tercer puesto de Qatar 2022.

Los centroamericanos, por su parte, juegan el torneo por segunda vez, tras Rusia 2018 en el que no ganó ningún encuentro. Su boleto lo obtuvo en las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), en las que la ausencia de los tres anfitriones le abrió el panorama a selecciones de menor poderío.

Este año, durante la preparación para la Copa del Mundo, afrontó siete amistosos, con resultados dispares: triunfos vs. Sudáfrica 2 a 1 y República Dominicana 4 a 2; empates con Bolivia, Sudáfrica y Bosnia, todos 1 a 1; y derrotas ante México 1 a 0 y Brasil 6 a 2.