Panama vs. Inglaterra por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo Panama y Inglaterra en la jornada 3 del certamen; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Panama y Inglaterra correspondiente al grupo L del Mundial 2026 se disputará este sábado 27 de junio a las 18.00 h en el New York New Jersey Stadium, ubicado en East Rutherford, New Jersey.
El momento de los equipos
Panama llega a este compromiso con la necesidad de recuperarse tras caer derrotado 1-0 ante Croacia en su última presentación. Por su parte, Inglaterra buscará reencontrarse con el gol luego de haber empatado sin tantos frente a Ghana en la jornada anterior.
Números que anticipan el duelo
Ambos conjuntos llegan con rendimientos dispares en sus últimas actuaciones, buscando consolidar su funcionamiento colectivo en esta fase de grupos. La efectividad en el área rival será clave para ambos seleccionados, considerando que llegan de no marcar en sus respectivos encuentros previos.
Lo que está en juego
El resultado de este enfrentamiento es determinante para las aspiraciones de ambos seleccionados en el grupo L. Tanto Panama como Inglaterra se juegan puntos vitales para escalar posiciones en la tabla y mantener intactas sus posibilidades de avanzar a la siguiente instancia del certamen.
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