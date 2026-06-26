LA NACION

Panama vs. Inglaterra por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

Se miden en un duelo Panama y Inglaterra en la jornada 3 del certamen; todo lo que hay que saber antes del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'

El encuentro entre Panama y Inglaterra correspondiente al grupo L del Mundial 2026 se disputará este sábado 27 de junio a las 18.00 h en el New York New Jersey Stadium, ubicado en East Rutherford, New Jersey.

El momento de los equipos

Panama llega a este compromiso con la necesidad de recuperarse tras caer derrotado 1-0 ante Croacia en su última presentación. Por su parte, Inglaterra buscará reencontrarse con el gol luego de haber empatado sin tantos frente a Ghana en la jornada anterior.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos llegan con rendimientos dispares en sus últimas actuaciones, buscando consolidar su funcionamiento colectivo en esta fase de grupos. La efectividad en el área rival será clave para ambos seleccionados, considerando que llegan de no marcar en sus respectivos encuentros previos.

Lo que está en juego

El resultado de este enfrentamiento es determinante para las aspiraciones de ambos seleccionados en el grupo L. Tanto Panama como Inglaterra se juegan puntos vitales para escalar posiciones en la tabla y mantener intactas sus posibilidades de avanzar a la siguiente instancia del certamen.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. Cuándo termina el Mundial 2026: la final y todas las fechas clave
    1

    Cuándo termina el Mundial 2026: la final y todas las fechas clave

  2. Partidos de hoy del Mundial 2026, jueves 25 de junio: horario y por dónde ver en vivo online
    2

    Partidos de hoy del Mundial 2026, jueves 25 de junio: horario y por dónde ver en vivo online

  3. Alfaro, menos filosófico y más terrenal antes de un partido clave: “Salimos a ganar o estamos afuera”
    3

    Gustavo Alfaro, menos filosófico y más terrenal en el Mundial: “Salimos a ganar o estamos afuera”

  4. Messi, el “retiro” en la MLS que lo hace brillar en el Mundial y lo transformó en el argentino más popular de EE.UU.
    4

    Messi, el “retiro” en la MLS que lo hace brillar en el Mundial y lo transformó en el argentino más popular de EE.UU.