Paolo Maldini, la leyenda que volvió para ser el cerebro del resurgimiento del Milan campeón

La Italia futbolística todavía está haciendo el duelo de verse fuera de un Mundial por segunda vez consecutiva. Una afrenta para su historia de tetra campeón mundial. De ese pretérito glorioso emerge una figura, Paolo Maldini, ahora director deportivo, para devolverle el brillo a un club referente, Milan, que acaba de salir de un largo túnel.

Después de la hegemonía de Juventus durante nueve años, la centralidad del calcio hace escala en Milán. Tras el scudetto de Inter de la temporada anterior, este domingo se consagró Milan, que clausuró un ciclo de 11 años sin obtener el título de la Serie A. Con el triunfo por 3-0 sobre Sassuolo, el equipo rossonero lleva a sus vitrinas el 16° scudetto, uno menos que Inter y 18 que Juventus.

Paolo Maldini Archivo

La simbiosis entre el apellido Maldini y Milan vuelve a rendir frutos, se afianza una identificación atravesada por el sentimiento y el profesionalismo desde hace seis décadas. Césare Maldini, padre de Paolo, fue el capitán del Milan que obtuvo la primera Copa de Europa, en 1963, en Wembley. Paolo profundizó y extendió las raíces familiares con el club. Fue un One Club Man (jugador de un único equipo), con 901 partidos durante 24 años, entre 1985 y 2009, período en el que conquistó 25 títulos, entre ellos, siete scudettos, tres Champions League, dos Copas Intercontinentales y un Mundial de Clubes, con la victoria 4-2 sobre Boca en la final de 2007. Una leyenda viviente. Su célebre camiseta N° 3 fue retirada, al igual que la N° 6 de Franco Baresi. En el actual campeón juega Daniel Maldini (20 años), hijo de Paolo y autor de un gol en ocho encuentros.

Paolo Maldini, en uno de los tantos momentos de gloria que vivió como jugador de Milan New Press - 3rd Party - Agents

Inolvidable como futbolista de alto impacto por su despliegue, liderazgo defensivo y determinación para pasar al ataque, Maldini vuelve ahora a ser adorado en Milan desde la función de gestor de un equipo que fue campeón con recursos ajustados, pero muy bien exprimidos. Se le elogia su ojo y capacidad negociadora para armar un plantel sin ninguna de la grades figuras de otros campeones europeos. Y también para imponer su criterio en la elección del entrenador. El fondo norteamericano Elliot que administra el club pretendía al alemán Ralf Rangnick, de reciente y gris paso por Manchester United, pero Maldini se opuso, los convenció en octubre de 2019 de contratar a Stefano Pioli. No dejaba de ser una apuesta de riesgo que salió bien, ya que el calvo Pioli -56 años, a quien definen como alguien muy orgulloso- hasta ahora no había ganado ningún título en sus 19 años como director técnico, todos en Italia, incluido un semestre en Inter.

En retrospectiva, la obra de Maldini fue creciendo con una suma de aciertos desde que en agosto de 2018 se incorporó al organigrama como director de Desarrollo Estratégico. En junio de 2019 reemplazó a Leonardo –ahora en PSG- en el cargo de director deportivo. En la temporada pasada ya había buenos indicios: Milan fue segundo de Inter y en este curso volvió a la Champions League –trofeo que ganó en siete ocasiones- después de siete años.

El triunfo con el que Milan se consagró campeón

Desde que colgó la camiseta en 2009, Paolo solo pensaba en volver en algún cargo directivo. Desechó propuestas de otros clubes. Esperó, mientras no fue tenido en cuenta por el expresidente Adriano Galliani ni por los chinos que le compraron el club a Silvio Berlusconi en 2017 por 740 millones de euros. Llegó la familia Singer (fondo Elliot) y se le volvieron a abrir las puertas. Hasta hace un tiempo tuvo como mano derecha a su excompañero Zvonimir Boban, que se fue peleado con los dueños del club, juicio mediante.

“Un director deportivo tiene dos roles. Primero, trabajo en la oficina. La ventana de pases está abierta todo el año. Me reúno con agentes y personas que trabajan en el fútbol. Luego está el lado deportivo de todo esto. Ir a ver el entrenamiento. Estamos en estrecho contacto con el equipo. Tuve solo ocho días de vacaciones este año”, explicaba Maldini en 2020 en una entrevista con The Athletic.

La conformación del plantel llevó el sello de este hombre de 53 años, que ya no luce la melena azabache al viento. Los hinchas y la prensa italiana lo señalan como el cerebro del resurgimiento que se vio en la cancha. Conocedor como pocos de las entrañas de un club que tuvo su época de apoteosis con Silvio Berlusconi. Ahora no hay presupuesto para reunir a futbolistas de la categoría de Van Basten, Gullit y Rijkaard, figuras en las décadas del 80 y 90. Inclusive el último campeón, el de 2011, tenía apellidos de más relumbre que los actuales, en una formación que contaba con Thiago Silva, Nesta, Seedorf, Gatusso, Robinho y Pato. “No veremos de nuevo al Milan de Berlusconi”, decía hace un tiempo Maldini, para no alentar falsas expectativas. Tres son las vigas maestras del plan: consolidación financiera, tope salarial y mercado basado en jugadores jóvenes.

Zlatan Ibrahimovic volvió a Milan con la gestión de Maldini NurPhoto - NurPhoto

Once años después, Zlatan Ibrahamovic representa la línea de tiempo entre ambos títulos. Con 29 años había hecho 14 goles. Ahora, con 40, suma 8, los que le permitieron una rodilla maltrecha, que en medio de los festejos le plantea una disyuntiva en su deseo de renovar contrato por un año más: si se opera, la inactividad por la recuperación lo pondría en la antesala del retiro; si apuesta por un tratamiento conservador, con la aplicación de inyecciones hasta para entrenarse, no está en condiciones de jugar más de media hora. Su contrato de 7 millones de euros es difícil de sostener en este contexto.

En un vestuario sin grandes caudillos, la voz de Zlatan se hizo oír a medida que se acercaba la recta final: “En el Milan te recuerdan solo si ganás el scudetto y la Champions League y quedan pocos partidos para que se acuerden de nosotros”. Además de quedar en la historia, los jugadores también verán incrementadas sus cuentas bancarias: cada uno recibirá un premio de 200.000 euros por el título.

La explosión de Maldini en el palco tras un gol a Atalanta

Maldini no se avino a las altas exigencias económicas de Gianluigi Donnarumma para renovar contrato. Lo dejó ir a Paris Saint Germain y trajo al francés Mike Maignan, que acababa de ser campeón con Lille y es el tercer arquero del seleccionado. En 32 partidos recibió solo 21 goles y mantuvo el arco invicto en 18 cotejos. Tampoco hizo locuras para retener a uno de los talentos creativos, el turco Calhanoglu, que con el pase en su poder cruzó a la vereda de Inter.

Maigan está bien cubierto por una defensa que salió de la libreta de Maldini, que trajo a los centrales Fikayo Tomori (25 años, desde Chelsea, por 28 millones de euros) y Pierre Kalulu (21, libre de Lyon). El lateral izquierdo, Theo Hernández (24 años), que frente a Atalanta hizo un gol Maradoniano, de área área, también fue una gestión del exdefensor.

Rafael Leao, zancadas largas, profundidad y goles

Para el medio campo fue a buscar a Brescia a Sandro Tonali (22 años), un volante central a lo Andrea Pirlo. El goleador es el portugués Rafael Leao (22 años), con 11, cifra que no le alcanza para meterse entre los diez máximos anotadores del torneo. Su incorporación se concretó en el despacho de Maldini, como las de Ismael Bennacer (24), Saelemaekers (22) y Brahim Díaz (22). Así fue configurando el plantel pretendido, con jóvenes con proyección y ambiciosos, acompañados por los más experimentados (Ibrahimovic, Oliver Giroud y Simon Kjaer). Milan es uno de los campeones de Europa con el promedio de edad más bajo, poco más de 24 años. También está funcionando como vidriera: el poderoso volante Franck Kessié tiene un pie en Barcelona.

Zlatan Ibrahimovic besando la copa de la Serie A TIZIANA FABI - AFP

El estilo de juego es equilibrado, intenso, bien compensado entre la atención defensiva y las transiciones ofensivas. Ganó y empató en los clásicos con Inter, que se tomó revancha al eliminarlo con una goleada en la Copa Italia. No le sobra nada en una liga que dejó atrás sus años de esplendor. Llegó al primer puesto en la 25a fecha, tras un 1-0 a Sampdoria. Dos jornadas después le dio alcance Napoli, al que dejó definitivamente atrás al ganarle 1-0 en el estadio Diego Maradona. El equipo supo mantenerse al margen del barullo institucional, con los árabes de Investcorp y los norteamericanos de Red Bird Capital batallando en la subasta por encontrar nuevos dueños.

Milan, un viejo ganador, volvió a probar las mieles del éxito. Nadie asegura que se esté ante una nueva era dorada, pero habiendo un Maldini sí fue posible el resurgimiento.