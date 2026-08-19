Paraguay deportó a diez hinchas de Boca antes del partido ante Recoleta por la Sudamericana

La Policía de Paraguay deportó a diez hinchas de Boca que habían viajado desde la Argentina para presenciar el partido frente a Recoleta, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Según explicaron las autoridades a cargo del operativo, los simpatizantes presentaron “problemas con la Conmebol”, por lo que fueron apartados del resto de la delegación y enviados nuevamente al país.

“Estamos con una buena cantidad de personal realizando el filtro correspondiente en la entrada del país a todos los vehículos, buses y personas que entran caminando para el evento deportivo de esta noche”, indicó en Radio 780 AM Cristino Ayala, jefe de Prevención del departamento de Presidente Hayes, durante el operativo desplegado antes del encuentro.

El funcionario confirmó que diez hinchas fueron deportados por presentar lo que definió como “problemas con la Conmebol” y, por lo tanto, no estar habilitados para asistir al partido.

“Solamente las personas que tienen problemas son apartadas del grupo y deportadas inmediatamente a la Argentina”, precisó.

El ingreso de los hinchas de Boca para el partido ante Recoleta

Ayala explicó que los simpatizantes de Boca ingresaron a Paraguay en grupos y bajo un operativo especial de seguridad. Los micros permanecieron en la zona de la Costanera hasta aproximadamente dos horas antes del comienzo del encuentro y luego fueron escoltados hasta el estadio.

“Hasta el momento, por el paso de Falcón, tenemos 580 aficionados que ingresaron: seis buses, cuatro colectivos de menor porte y dos minibuses”, detalló en la previa del partido.

Según marcó, después del partido, se implementó un operativo a cargo de las fuerzas policiales para garantizar que los hinchas xeneizes fueran trasladados en ómnibus hasta la salida del país.

Boca ganó y se aseguró el pase a cuartos Jorge Saenz - AP

En el duelo por la Copa Sudamericana, Boca goleó a Recoleta 4 a 0 después de asegurarse un 3 a 1 en la ida. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena no solo logró la clasificación y mostró una mejora en el juego a pesar de la ausencia de su capitán, Leandro Paredes, sino que, además consiguió el destape de otros jugadores que no estaban mostrando su mejor nivel: Miguel Merentiel y Alan Velasco, dos de los más cuestionados, volvieron a convertir y Sebastián Villa marcó su primer tanto tras su regreso al Xeneize y le pidió disculpas a la hinchada.

El antecedente de Boca en Paraguay

En abril de 2016, Boca visitó Asunción para enfrentar a Cerro Porteño, en un partido por la Copa Libertadores que terminó 2 a 1 a favor del club argentino con goles de Carlos Tévez y Nicolás Lodeiro. En esa ocasión se produjo un enfrentamiento entre ambas hinchadas en el barrio San Felipe, antes del encuentro, en el que hubo hechos de violencia y robos.

Tras ello, la Policía paraguaya detuvo a un grupo de barrabravas de Boca, liderado por Rafael Di Zeo, Mauro Leandro Martín, Ramón Jesús Vedoya, Javier Luis Sosa y Federico Luis Finochietto. Los argentinos quedaron en prisión durante casi tres semanas, hasta que se dispuso su deportación al país.