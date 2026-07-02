Paraguay vs. Francia, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Paraguay y Francia se enfrentan este sábado en un partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. El seleccionado europeo parte como claro favorito ante un rival que quiere dar el batacazo de la mano de una defensa sólida. El encuentro está programado para las 18 (horario argentino) en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos, con televisación de Telefé, TyC Sports y DSports, y transmisión vía streaming por parte de Paramount+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

La Albirroja protagonizó una de las grandes sorpresas de 16vos de final al dejar en el camino nada menos que a Alemania, tetracampeón del mundo, por penales, luego de empatar 1 a 1 en los 120′ reglamentarios por los goles de Julio Enciso y Kai Havertz. Los Blues, por su parte, derrotaron con contundencia a Suecia por 3 a 0 con un doblete de Kylian Mbappé y un gol de Michael Olise.

Ambos países se enfrentaron dos veces en Copas del Mundo: en Suecia 1958 y Francia 1998. En el primer caso, por la etapa de grupos, Francia se quedó con la victoria por un inolvidable 7 a 3 con un hat-trick de Just Fontaine y sendas anotaciones de Roger Piantoni, Maryan Wisnieski, Raymond Kopa y Jean Vincent (Florencio amarilla por duplicado y Jorge Romero anotaron los tantos de Paraguay). En el encuentro restante, los franceses ganaron 1 a 0 por Gol de Oro en los octavos de final gracias a la anotación de Laurent Blanc.

El Gol de Oro de Laurent Blanc con el que Francia eliminó a Paraguay en el Mundial 1998 RICK BOWMER - AP

Paraguay vs. Francia: todo lo que hay que saber

Octavos de final del Mundial 2026.

Día : Sábado 4 de julio.

: Sábado 4 de julio. Hora : 18 (horario argentino).

: 18 (horario argentino). Estadio : Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos.

: Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos. Árbitro: lgiz Tantashev (Uzbekistán).

Paraguay vs. Francia: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 18 (horario argentino) en Filadelfia, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports y DSports, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

TyC Sports.

DSports.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Francia corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a los cuartos de final, en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.23 contra los 20.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Paraguay. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 7.01.