Paredes habló sobre el futuro de Messi en la selección: “Creo que él había tomado una decisión”

De repente, y en las entrañas de la Bombonera, Leandro Paredes contó lo que ningún argentino quería saber: que la final del domingo pasado ante España pudo haber sido el último encuentro de Lionel Andrés Messi con la camiseta albiceleste. “Duele porque, como lo dijimos durante todo el Mundial, no queríamos que llegue el último partido. Creo que él había tomado una decisión de que era su último partido en la selección”, contó el capitán xeneize.

Inmediatamente, como a sabiendas del peso específico que tenían sus palabras, se ilusionó con un “último baile” del 10. “Ojalá que no, ojalá que pueda seguir jugando. Va a ser decisión de él. Lo que a él lo haga feliz seguramente a nosotros también”, recordó Paredes, que le dio el pase de gol a Miguel Merentiel para el 1-0 de Boca ante O’Higgins, de Chile, por la Copa Sudamericana.

"NO QUERÍAMOS QUE LLEGUE EL ÚLTIMO PARTIDO DE LEO"



Leandro Paredes, sobre la despedida de Messi de la Selección Argentina.



"Ojalá que no, ojalá que pueda seguir con nosotros", agregó. @gasgerke #DSPORTSNoticiasNITE

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No es la primera vez que Messi se pone plazos -o incluso renuncia en vivo- con la selección argentina. En los últimos meses, incluso, la certeza de que jugaría el Mundial 2026 provino del propio Lionel Scaloni, entrenador de la Albiceleste. Messi había adelantado que estaría presente en la medida en que sintiera que podía aportar algo para el equipo. Y vaya si lo hizo: ocho goles y cuatro asistencias. No fue el MVP del torneo sólo porque la Argentina perdió la final con España. Así, las caras largas en el vestuario y en la previa de la salida al campo del estadio de Nueva Jersey para disputar el último partido bien podrían deberse a que todos los futbolistas de la selección sabían que aquel sería el último Messi. No habría más.

Quiso el destino que ese mismo estadio de la final del Mundial 2026 haya cobijado la renuncia de Messi a la selección argentina. Fue hace diez años, y luego de perder la final de la Copa América Centenario contra Chile por penales. “Ya está, se terminó para mí la Selección. Ya son cuatro finales, no es para mí. Lamentablemente lo busqué, era lo que más deseaba, no se me dio, pero creo que ya está”, dijo entonces ante las cámaras. Por suerte para la selección, Messi cumpliría con su palabra durante... 47 días. El ostracismo terminaría para el comienzo de las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018. Y el capitán rosarino sería pieza clave: sus tres goles en Ecuador en la última fecha le darían a la Albiceleste, dirigida por Jorge Sampaoli, una sufridísima clasificación.

Aquel Mundial de 2018 dejó un sabor amargo en el capitán argentino. Después de su penal atajado en el debut contra Islandia (1-1), todo se agravó luego de la eliminación ante Francia en los octavos de final (3-4). Messi no hizo declaraciones luego del partido, pero todos se preguntaron por su continuidad. Más aún cuando no fue convocado -de común acuerdo- para ninguno de los amistosos de aquel año. Su regreso se produciría más de ocho meses más tarde, en un amistoso con Venezuela en Madrid. Y ya con Lionel Scaloni como entrenador.

El 25 de marzo de 2022, y luego de vencer a Venezuela en la Bombonera por las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar, Messi provocó otro cimbronazo. El rosarino habló luego del 3-0 y otra vez sembró dudas con respecto a su futuro: “Después del Mundial me voy a tener que replantear muchas cosas. Salga bien o salga mal, ojalá salga de la mejor manera. Pero seguro que después del Mundial van a cambiar muchas cosas”. Y todos los hinchas argentinos volvieron a hacerse la pregunta de siempre: ¿hasta cuándo habría Messi en la selección?

El capitán guio a la Argentina de forma brillante en el emirato. Levantó la tercera y, ante la pregunta sobre su continuidad, Messi dijo que quería disfrutar de ser campeón del mundo ante su gente, en su tierra. Despejada la incógnita, el interrogante entonces mutó: ¿podría jugar Messi la Copa América 2024 en los Estados Unidos, el país que lo cobijó en Miami? A poco de comenzar ese torneo, en el que la selección se consagraría bicampeona, el rosarino alertó: ”Mientras yo me sienta bien y esté bien físicamente, me gustaría seguir estando. Pero no tengo necesidad ni apuro de comprometerme con estar en el Mundial 2026. Es difícil hablar de lo que pueda pasar en dos años“. Otra alarma.

Y a fines de 2025, en la antesala de la primera Copa del Mundo de 48 equipos en la que la Argentina defendía el título, Messi no confirmó su presencia: “Voy a ir día a día, siendo sincero e intentando ser realista con cómo me vaya sintiendo”. Día a día, torneo a torneo. Hasta aquella arenga previa a la final; hasta ese llanto de cara a la hinchada que tanto lo alentó a lo largo de su carrera. ¿Será ese el último Messi con la camiseta argentina? Sólo él lo sabe.

El futbolista argentino Lionel Messi (10) llora tras el final del Mundial entre España y Argentina en East Rutherford, Nueva Jersey, cerca de Nueva York, el domingo 19 de julio de 2026. (AP Foto/Stephanie Scarbrough) Stephanie Scarbrough - AP

Los que se van y los inciertos

Además de la posibilidad del adiós de Messi, quien jugó su último partido con la camiseta albiceleste en Nueva Jersey fue Nicolás Otamendi. El hoy defensor de River lo anunció en sus redes sociales: “Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera”, comenzó el futbolista, que aseguró que se marcha con la tranquilidad de haber entregado todo y definió la posibilidad de representar al país como el privilegio más grande que le dio el fútbol. El marcador central reconoció el dolor por el resultado, aunque destacó el esfuerzo realizado por el equipo de Lionel Scaloni hasta el final. “No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto”, sostuvo.

Otros dos futbolistas con un gran ascendente en el vestuario como Emiliano “Dibu” Martínez y el propio Paredes pusieron un gran signo de pregunta a su continuidad en la selección tras la derrota en la final del Mundial 2026 contra España. “Queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”, escribió el arquero en sus redes sociales.

Y el capitán de Boca dijo algo parecido tras la victoria del jueves ante O’Higgins (Chile) por la Copa Sudamericana. “No lo sé, es un proceso. Hay que digerirlo, pensarlo, no tomar decisiones apresuradas y seguramente es algo que hay que hablar. Va a ser para muchos pensar en una decisión de seguir o no. Fue un proceso hermoso, espectacular, logramos cosas importantes. Va a ser muy difícil mantener este nivel, que el grupo siga funcionando de esta manera, hay que poner un montón de cosas sobre la balanza y hablar con el entrenador, tomar decisiones con calma”.