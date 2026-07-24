El posteo de Nicolás Tagliafico con su medalla de plata que llamó la atención en redes sociales

A casi una semana de la final del Mundial 2026, Nicolás Tagliafico compartió una imagen que volvió a poner el foco en el recorrido de la selección argentina. El defensor publicó en una historia de Instagram una fotografía de la medalla de plata que recibió después de la derrota frente a España.

Sin palabras, emojis ni mensajes añadidos, el futbolista mostró la distinción en primer plano, apoyada sobre la palma de su mano y con la cinta azul y dorada alrededor de su muñeca. En el centro de la medalla puede observarse la Copa del Mundo, rodeada por las inscripciones “FIFA World Cup 2026” y “2nd place”.

La publicación llamó la atención porque Tagliafico decidió exhibir uno de los objetos que representan el doloroso desenlace del torneo. Aunque la Argentina no consiguió defender el título obtenido en Qatar, volvió a disputar el partido decisivo y cerró la competencia en el segundo lugar.

La historia que el jugador de la selección argentina compartió en su cuenta de Instagram

La imagen de la medalla de plata

Tagliafico sostuvo la distinción con una mano y dejó completamente visible la palabra que acredita el segundo puesto. El gesto se produjo pocos días después de la caída por 1-0 ante España durante el tiempo suplementario, un resultado que dejó a la selección a un paso de alcanzar su segundo campeonato mundial consecutivo.

El defensor ya había expresado sus sensaciones luego del encuentro ante el seleccionado español. “Duele muchísimo, no lo voy a negar. Pero haber llegado a otra final y dejar la vida en la cancha no se borra con nada. Orgulloso de pertenecer a este grupo que lo dio todo”, escribió.

Luego, agradeció especialmente el acompañamiento recibido desde la Argentina: “Gracias a todos los argentinos por acompañarnos durante cada paso de este Mundial. Nos hicieron sentir su apoyo desde el primero hasta el último día”.

El mensaje terminó con una frase breve que sintetizó su vínculo con el seleccionado más allá del resultado: “Vamos Argentina, siempre”.

La foto de Paredes con las dos medallas

La publicación de Tagliafico recordó otra imagen que había llamado la atención después de la final. Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, compartió en sus historias de Instagram una fotografía con las dos medallas obtenidas por el futbolista en los últimos Mundiales.

En la imagen aparecían juntas la distinción dorada correspondiente a la consagración en Qatar 2022 y la medalla de plata recibida tras el subcampeonato de 2026.

La foto que compartió Camila Galante en sus historias de Instagram

Cuatro años después de alcanzar la gloria ante Francia, el plantel volvió a llegar hasta el último partido, aunque esta vez no pudo superar a España.