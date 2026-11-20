BARRANQUILLA, Colombia (Enviado especial).- El calor de Barranquilla no da tregua. Durante una pausa del último entrenamiento antes de la final, Leandro Paredes se levanta la remera para secarse la transpiración y deja ver uno de los tatuajes que tiene en el pecho: la Bombonera y un chico con la número 5 de Boca, caminando con una pelota. Una imagen que refleja su pasión por el club. Porque Paredes no solo es el capitán y uno de los jugadores más importantes del equipo. También es hincha y, si no estuviera dentro de la cancha, seguramente sería uno de los miles que viajaron hasta Colombia para alentar en la final de la Copa Sudamericana. Este sábado, ante Atlético Mineiro, tendrá la posibilidad de vivirla desde adentro y de cumplir otro sueño: ganar su primer título internacional de clubes, nada menos que con Boca.

“Me ha tocado jugar partidos importantes, pero esto es una final. Hay un título de por medio y, sin dudas, es el más importante”, aseguró, consciente de lo que significa este partido para él y para Boca.

La única final continental que disputó fue la de la Champions League de 2020, cuando Paris Saint-Germain, uno de los favoritos al título, con una delantera integrada por Ángel Di María, Kylian Mbappé y Neymar, perdió 1-0 ante Bayern Múnich, en Lisboa. Seis años después, tendrá otra posibilidad. Esta vez, como líder y figura de Boca.

Paredes con el Vasco, en la previa a la final de la Copa Sudamericana Aníbal Greco - La Nación

En el medio, Paredes fue campeón del mundo con la selección argentina, ganó dos Copas América y sumó varios títulos en Europa. Pero todavía tiene una cuenta pendiente. Levantó muchos trofeos, pero conseguir una copa con Boca sería una de las mayores satisfacciones de su carrera.

“Trato de vivir esta final de la misma manera que las anteriores. He jugado algunas de las más grandes del fútbol, pero esta tiene algo especial. Siempre soñé con jugar una final internacional con Boca y poder hacerlo será una alegría muy grande”, reconoció.

Cuando volvió a Boca, en julio del año pasado, su principal objetivo era la Copa Libertadores, el torneo que el club no gana desde 2007. Nunca la había jugado y quería ganarla con Boca. Pero el equipo quedó eliminado en la etapa de grupos, terminó tercero y siguió su camino en la Sudamericana. No era la copa que más quería, pero ahora está a un paso de conquistar un título internacional con el club, algo que no sucede desde 2008.

“Siempre tuve la ilusión de volver joven y competir por cosas importantes. Ya ganamos un título y estamos en dos finales. Disfruto de estar en mi club, con mis compañeros y cerca de la gente”, expresó.

Un hincha con la bandera de Paredes, en Colombia PABLO VERA - AFP

El recorrido de Paredes hasta Barranquilla no fue para nada sencillo. En la entrada en calor del partido decisivo contra Universidad Católica, en la Bombonera, sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho. Decidió jugar igual, pese a las molestias, y comenzó una larga lucha con las lesiones. Después viajó al Mundial, se perdió la pretemporada y siguió jugando con lo justo, sin recuperarse del todo.

Durante varias semanas apenas pudo entrenarse con sus compañeros. En agosto volvió a sentir dolores en la misma zona y en octubre sufrió otro desgarro. Se perdió la ida de las semifinales contra Vasco da Gama, pero entró en la revancha, en el Maracaná, y con la pierna todavía lastimada, marcó sobre la hora el gol que clasificó a Boca a la final.

Aquella decisión de jugar ante Vasco, apenas 11 días después de su última lesión, cobra más valor ahora, por el riesgo que implicaba sufrir otra recaída y perderse la etapa decisiva de la temporada. “Yo no me pongo ninguna medalla por eso. Creo que cualquier compañero mío, cualquier hincha de Boca, hubiese hecho lo mismo”, explicó Paredes sobre el riesgo que asumió para ayudar al equipo a llegar a este partido.

Leandro Paredes saluda a los hinchas en la llegada al antrenamiento Fernando Vergara - AP

La previa de la final también fue movida en lo personal. Durante la semana circularon rumores vinculados con su vida privada, que también tuvieron repercusión en Barranquilla. El volante prefirió restarles importancia: “Me influye muy poco lo que se dice. Sabía antes de venir que esto iba a pasar, pero lo vivo con mucha tranquilidad, con la ilusión intacta”.

Paredes es el jugador más querido por los hinchas de Boca, sobre todo por los más chicos, que lo buscan para sacarse fotos y pedirle autógrafos. Durante estos días en Barranquilla también se ocupó de cumplirle el sueño a un simpatizante. Pablo Barrionuevo, un joven de San Miguel, manejó durante 15 días en moto y atravesó buena parte del continente para ver la final. Paredes le regaló una entrada para el partido y una camiseta suya, y además gestionó con el club un pasaje de avión para que pudiera regresar a la Argentina. El cariño de la gente ya lo tiene, pero en Boca también cuentan los títulos. Y ganar una copa internacional como capitán podría acercarlo todavía más a la idolatría.

“Somos conscientes de que todos los hinchas de Boca hacen un esfuerzo muy grande para seguirnos, y por eso haremos hasta lo imposible para intentar ganar otro título”, prometió Paredes durante la conferencia de prensa junto a Rodolfo Arruabarrena, mientras Miguel Merentiel, Sebastián Villa y Marcelo Delgado, sentados en la primera fila de la sala de prensa del estadio, asentían cada palabra.

Paredes también respondió con altura a Eduardo Domínguez, quien había señalado que Boca tenía una carga mayor por llevar 18 años sin ganar una copa internacional. Lejos de entrar en polémicas, el volante le quitó dramatismo a la situación: “No siento que tengamos presión. Trato siempre de disfrutar, de transmitir a mis compañeros que, si bien hace mucho que no se gana, venimos en un buen momento y tenemos que disfrutar lo que estamos pasando. Si seguimos viviéndolo así, vamos a tener muchas chances”.

El partido ante Atlético Mineiro será, además, su primera final con Boca. Paredes integraba el plantel que ganó la Copa Argentina de 2012, aunque no participó del encuentro decisivo frente a Racing. Este sábado, cuando Boca salga al campo de juego del Metropolitano, podrá cumplir uno de sus grandes sueños: levantar una copa internacional con el club del que es hincha, frente a miles de fanáticos en las tribunas. La diferencia es que esta vez estará dentro de la cancha, intentando darles una alegría que... él también espera como hincha.