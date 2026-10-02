Partidos “chatarra” y migajas al rival: la AFA llevó al límite su estrategia y esta vez crujió

El papelón Burkina Faso expone la forma en la que la AFA organiza los partidos amistosos. Hay un denominador común en los últimos encuentros que la selección argentina disputó en territorio nacional: cuatro de sus cinco rivales fueron africanos (Mauritania, Zambia, Burkina Faso y Benín). La excepción, Bolivia, a la que derrotó 4-0 en Córdoba con un 50% de aforo reducido.

Hay varios rasgos que se repiten: rivales de poca jerarquía y una empresa contratada para encargarse de la organización y la logística. En el caso de los últimos tres partidos, esa compañía es Eurodatasport, de la familia colombiana Pachón. Desde la empresa confirmaron que están a cargo de la organización del encuentro ante Burkina Faso de este sábado, pero no dieron más detalles sobre los supuestos “problemas de logística”. Se limitaron a responder que “no era cierta” la versión que indicaba que los africanos habían pedido un vuelo privado para desplazarse hacia Buenos Aires. Y que ésa fuera la clave para destrabar el conflicto. Los hechos indican que algo falló en el camino: ninguna delegación hace un vuelo de diez horas para llegar al lugar del partido menos de ocho horas antes del comienzo. Lo hará la selección africana.

Para tener una idea de Burkina Faso, el rival de este sábado en el Monumental desde las 21, el equipo representa a un país cuyo 42,1% de la población vive con menos de US$ 3 al día, según cifras del Banco Mundial. Ocupa el puesto 62 en el ranking FIFA -su mejor ubicación fue 35 en abril y mayo de 2017- y su jugador más representativo es Edmond Tapsoba, compañero de Ezequiel Fernández y de Facundo Medina en el Bayer Leverkusen alemán. Nunca participó de un Mundial de mayores.

La intrahistoria

El periodista africano Amidou Oueradogo aporta más datos sobre la logística del amistoso de este sábado en un artículo sobre el partido publicado en el portal Fasosportstv.com: “Si bien la AFA se hace cargo del alojamiento, los gastos y el viaje del equipo rival, no abona ninguna prima de participación ni comparte los ingresos generados por el encuentro. ‘Por eso buscan selecciones africanas de nivel medio o con pocos recursos, que aceptan las condiciones porque se trata de jugar contra Argentina’, comenta un directivo de una federación contactada por la Albiceleste para un amistoso”. Así se explica el por qué de los rivales africanos: vienen por el pancho y la gaseosa. Según la prensa africana, Mauritania no vio un dólar cuando hizo de partenaire de la Argentina en la Bombonera y cayó por 2-1 en la Bombonera, en marzo. La AFA nunca informó cuánto había pagado por el encuentro.

Y aporta más detalles del “caso Mauritania”: “Con el objetivo de maximizar beneficios, la AFA —a través de la empresa contratada— intenta reducir costos, especialmente en lo referente al viaje. Las condiciones ofrecidas a Mauritania fueron, por tanto, las siguientes: un vuelo comercial (el más económico posible). Sin embargo, Mauritania se negó debido a la duración del viaje y optaron por un vuelo privado; la AFA reembolsó posteriormente a la federación mauritana el importe de los billetes del vuelo comercial, cuyo costo era inferior al del chárter alquilado para la ocasión”.

Burkina Faso y Benín jugaron hace una semana e igualaron 1-1: ambos enfrentarán a la Argentina en estos días, en el Monumental @lesetalonsduburkinafaso

“Desconozco el arreglo que la AFA habrá hecho con Burkina Faso. Quizás les dicen: ‘Si querés jugar con Argentina tenés que ir gratis’. Todo esto pasa porque la AFA no tiene previsibilidad. Un ejemplo: el amistoso de septiembre de 2014 con Alemania yo lo tenía firmado seis meses antes del Mundial de Brasil. Ser previsible te permite tener mejores rivales independientemente de cómo te vaya en lo deportivo”, cuenta a LA NACION Guillermo Tofoni, agente FIFA de partidos amistosos, y responsable de la organización de esos encuentros durante la última parte de la presidencia de Julio Humberto Grondona.

“Esto no sería un tema de corrupción, sino de profesionalismo”, postula Tofoni. “El 80% de la población te insulta o se ríe porque jugás con Burkina o Benín. Es un tema de sentido común. Lo que tendría que haber hecho la AFA si no hubiera rivales es armar un combinado de estrellas. Todos hubieran venido a la despedida de Messi. Pero no se les cae ni una sola idea”, critica. Y completa: “¿Los Pachón? Jairo es muy serio. Se dedica a lo mío, es competencia mía. Si Burkina Faso no viene no será porque Pachón hace mal su trabajo. Y no tienen otra manera de venir que no sea en chárter. Cualquier otra cosa es una locura”.

Un entrenamiento de la selección argentina, esta semana. Los jugadores llegarán al partido de este sábado bastante más descansados que sus rivales... Fotobaires / MATIAS PRINC

Vale comparar lo que hicieron Brasil y Uruguay, o hasta la Ecuador dirigida por Marcelo Gallardo en esta doble fecha FIFA. Los primeros jugaron dos veces con Australia y este sábado se miden con la India, siempre de visitante. Uruguay, con Diego Forlán como entrenador, perdió 3-1 con Japón, goleó 4-1 a Corea del Sur y chocará con la India el martes 6 en el final de su gira asiática. Ecuador, por su parte, tuvo el debut del Muñeco en la derrota 3-0 con Corea del Sur, luego empató 0-0 con Japón (y cayó 5-4 por penales). Su último partido en la Copa Kirin será contra Panamá o Nueva Zelanda el lunes 5 en el estadio Nacional de Tokio.

En las páginas de LA NACION, Cristian Grosso calificó a los amistosos de la Argentina post Mundial 2022 de “partidos chatarra”. “Siempre pierde el campeón porque la AFA lo descuida. Era mejor enfrentar a España en el Bernabéu que a Curazao, Indonesia o Puerto Rico en cualquier cancha de la Argentina. Peor aún: en el horizonte de la selección hoy no hay partidos hasta el debut del 16 de junio en el Mundial. Y aunque cambie este dato por la aparición de algún ‘oponente mequetrefe’ de emergencia, el daño ya está hecho”, se decía en este año en marzo pasado. No cambió nada.

Messi en acción ante Zambia, en marzo en la Bombonera Aníbal Greco - La Nación

Al caer la tarde de este viernes llegó la fumata blanca, el acuerdo que confirmó la realización del partido del sábado: los jugadores burkineses se embarcarían a la 1.30 de la mañana del sábado en Casablanca (las 22.30 del viernes en la Argentina) rumbo a Ezeiza. Viajarían en un vuelo chárter, contratado a la empresa portuguesa HiFly. Al parecer no lo harán todos los convocados: según trascendió, algunos futbolistas no emprenderán el viaje por el conflicto en la previa. Se desconoce aún cuántos (y quiénes) son.

El arribo a la principal estación aérea argentina está previsto para las 13.15 del sábado. Menos de ocho horas después, el plantel africano saltará al campo de juego del Monumental para hacer el calentamiento de cara al partido con la Argentina. La selección de Burkina Faso no estará ni un día en el país: a las 7.30 de la mañana del domingo volará a Uagadugu, la capital de su país. Llegan, juegan... y se van.