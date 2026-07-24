Partidos de hoy del Torneo Clausura 2026, viernes 24 de julio: horario y por dónde ver en vivo online

El Torneo Clausura 2026, el segundo certamen de la temporada en la Primera División del fútbol argentino, continúa este viernes con varios partidos correspondientes a la fecha 1. Se disputarán cinco cotejos, de los cuales tres son por el Grupo A y dos por el B. El más destacado del día es Racing vs. Gimnasia de La Plata, que se enfrentan en el Cilindro de Avellaneda a partir de las 19, con arbitraje de Nicolás Ramírez.

El minuto a minuto de todos los encuentros se puede seguir en canchallena.com, con información y estadísticas actualizadas en tiempo real.

La jornada comienza a las 16.45 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, con el duelo entre Gimnasia de Mendoza y Central Córdoba, que será dirigido por Andrés Gariano. Más tarde, en simultáneo con el partido entre la Academia y el Lobo, juegan Vélez e Instituto en el José Amalfitani, con Andrés Merlos como el encargado de impartir justicia.

Vélez recibe a Instituto en el José Amalfitani con la ilusión de arrancar el Clausura con el pie derecho JUAN MANUEL BAEZ / Fotobaires

Por último, desde las 21.15, se disputan dos compromisos al mismo tiempo. Huracán recibe a Banfield en el estadio Tomás Adolfo Ducó con Juan Pafundi como juez principal, y Unión visita a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López con el arbitraje de Sebastián Martínez. La primera fecha se extenderá hasta este domingo 26 de julio.

Cronograma de este viernes 24 de julio en el Torneo Clausura

16.45 : Gimnasia de Mendoza vs. Central Córdoba - Estadio Víctor Antonio Legrotaglie - TNT Sports.

: Gimnasia de Mendoza vs. Central Córdoba - Estadio Víctor Antonio Legrotaglie - TNT Sports. 19 : Racing vs. Gimnasia de La Plata - Cilindro de Avellaneda - ESPN Premium.

: Racing vs. Gimnasia de La Plata - Cilindro de Avellaneda - ESPN Premium. 19 : Vélez vs. Instituto - Estadio José Amalfitani - TNT Sports.

: Vélez vs. Instituto - Estadio José Amalfitani - TNT Sports. 21.15 : Huracán vs. Banfield - Estadio Tomás Adolfo Ducó - ESPN Premium, ESPN y Disney+ Premium.

: Huracán vs. Banfield - Estadio Tomás Adolfo Ducó - ESPN Premium, ESPN y Disney+ Premium. 21.15: Platense vs. Unión - Estadio Ciudad de Vicente López - TNT Sports.

Platense, uno de los campeones de los torneos cortos de la AFA en el pasado reciente, debuta ante Unión MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

Para este campeonato, al igual que para el Apertura, los 30 clubes fueron divididos en dos zonas de 15 cada una. Se enfrentan todos contra todos y, además, cada equipo disputa un interzonal y un clásico o emparejamiento contra un rival del otro grupo. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a partido único hasta dirimir el campeón, que se clasificará a la Copa Libertadores 2027.

Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos campeonatos (sin considerar los duelos de eliminación directa) se contarán tanto en la Tabla Anual como en la de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2027, mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón en el que este año se promedian las unidades conseguidas en los certámenes de 2024, 2025 y 2026.

Grupos del Torneo Clausura 2026

Zona A

Platense

Defensa y Justicia

Central Córdoba

Lanús

Deportivo Riestra

Talleres

Boca

Estudiantes de La Plata

Instituto

Gimnasia de Mendoza

San Lorenzo

Independiente

Newell’s

Unión

Vélez

Zona B