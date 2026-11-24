La quinta fecha de la Fase de Liga de la Champions League 2026-2027 inicia este lunes 24 de noviembre con nueve partidos, varios de ellos determinantes para el futuro de los equipos. Todos los encuentros se pueden seguir en vivo a través de canchallena.com con información y estadísticas actualizadas al instante.

La jornada comienza con dos cotejos a las 14.45 (hora argentina): Bodo Glimt de Boruega vs. Linz de Austria y Galatasaray de Turquía vs. el Aston Villa de Emiliano Buendía.

Con Emiliano Buendía, Aston Villa visita a Galatasaray de Turquía Nick Potts - PA Wire DPA

El resto de los partidos son a las 17 y sobresalen Arsenal vs. Borussia Dortmund; Real Madrid vs. PSV; y el Manchester City de Enzo Fernández vs. Nápoli. Además, el Como de Nico Paz y Máximo Perrone recibe al AEK Atenas de Grecia; Leipzig a Lens; Slovan Bratislava a Betis; y Feyenoord a Porto.

Partidos de este lunes 24 de noviembre en la Champions League

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

14.45: Bodo Glimt vs. Linz (ESPN 2 y Disney+ Premium).

14.45: Galatasaray vs. Aston Villa (Fox Sports 2 y Disney+ Premium).

17: Feyenoord vs. Porto (Fox Sports 2 y Disney+ Premium).

17: Arsenal vs. Borussia Dortmund (ESPN 2 y Disney+ Premium).

17: Slovan Bratislava vs. Betis (ESPN 4 y Disney+ Premium).

17: Leipzig vs. Lens (Canal 117 de Flow).

17: Real Madrid vs. PSV (Fox Sports y Disney+ Premium).

17: Manchester City vs. Nápoli (ESPN y Disney+ Premium).

17: Como vs. AEK Atenas (ESPN 3 y Disney+ Premium).

Los encuentros del máximo certamen por equipos del Viejo Continente se transmiten en vivo por TV a través de Fox Sports y diferentes señales de ESPN; canales que se pueden sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Tabla de campeones de la UEFA Champions League