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La quinta fecha de la Fase de Liga inicia este martes con nueve partidos; se presentan Real Madrid, Manchester City y Arsenal
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La quinta fecha de la Fase de Liga de la Champions League 2026-2027 inicia este lunes 24 de noviembre con nueve partidos, varios de ellos determinantes para el futuro de los equipos. Todos los encuentros se pueden seguir en vivo a través de canchallena.com con información y estadísticas actualizadas al instante.
La jornada comienza con dos cotejos a las 14.45 (hora argentina): Bodo Glimt de Boruega vs. Linz de Austria y Galatasaray de Turquía vs. el Aston Villa de Emiliano Buendía.
El resto de los partidos son a las 17 y sobresalen Arsenal vs. Borussia Dortmund; Real Madrid vs. PSV; y el Manchester City de Enzo Fernández vs. Nápoli. Además, el Como de Nico Paz y Máximo Perrone recibe al AEK Atenas de Grecia; Leipzig a Lens; Slovan Bratislava a Betis; y Feyenoord a Porto.
Partidos de este lunes 24 de noviembre en la Champions League
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- 14.45: Bodo Glimt vs. Linz (ESPN 2 y Disney+ Premium).
- 14.45: Galatasaray vs. Aston Villa (Fox Sports 2 y Disney+ Premium).
- 17: Feyenoord vs. Porto (Fox Sports 2 y Disney+ Premium).
- 17: Arsenal vs. Borussia Dortmund (ESPN 2 y Disney+ Premium).
- 17: Slovan Bratislava vs. Betis (ESPN 4 y Disney+ Premium).
- 17: Leipzig vs. Lens (Canal 117 de Flow).
- 17: Real Madrid vs. PSV (Fox Sports y Disney+ Premium).
- 17: Manchester City vs. Nápoli (ESPN y Disney+ Premium).
- 17: Como vs. AEK Atenas (ESPN 3 y Disney+ Premium).
Los encuentros del máximo certamen por equipos del Viejo Continente se transmiten en vivo por TV a través de Fox Sports y diferentes señales de ESPN; canales que se pueden sintonizar en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
Tabla de campeones de la UEFA Champions League
- Real Madrid (España) - 15
- Milán (Italia) - 7
- Liverpool (Inglaterra) / Bayern Munich (Alemania) - 6
- Barcelona (España) - 5
- Ajax (Países Bajos) - 4
- Manchester United (Inglaterra) / Inter (Italia) - 3
- Chelsea (Inglaterra) / Benfica (Portugal) / Juventus (Italia) / Porto (Portugal) / Nottingham Forest (Inglaterra) / PSG (Francia) - 2
- Celtic (Escocia) / Hamburgo (Alemania) / Steaua Bucarest (Rumania) / Olympique Marsella (Francia) / Borussia Dortmund (Alemania) / Feyenoord (Países Bajos) / Aston Villa (Inglaterra) / PSV Eindhoven (Países Bajos) / Estrella Roja (Serbia) / Manchester City (Inglaterra) - 1
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