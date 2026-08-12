Partidos de hoy, miércoles 12 de agosto: horarios y por dónde ver en vivo online

Este miércoles hay actividad en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, además de en el Viejo Continente con la Supercopa de Europa entre Paris Saint German (PSG) y Aston Villa, y en la Copa Argentina con el mano a mano entre Independiente y Atlético Tucumán. Se disputan tres partidos del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes, entre los que aparece Platense vs. Coquimbo Unido, y dos del otro certamen continental, con Tigre vs. Montevideo City Torque bajo los flashes.

El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com, con información y estadísticas actualizadas en tiempo real.

En la Libertadores, el Calamar y el Aurinegro abrirán la jornada a las 19 en el estadio Ciudad de Vicente López, al mismo tiempo que se enfrentan Palmeiras y Cerro Porteño en el Allianz Parque de San Pablo, Brasil. Más tarde, en el último compromiso del día, Cruzeiro recibirá a Flamengo en el Mineirão de Belo Horizonte a partir de las 21.30.

Platense recibirá a Coquimbo Unido en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 X @caplatense

En la Sudamericana, uno de los dos encuentros de este miércoles será el que ponga cara a cara al Matador con los Ciudadanos, a partir de las 19, en el estadio José Dellagiovanna. En simultáneo, Atlético Mineiro visitará a Bragantino en el Municipal Cicero De Souza Marques de San Pablo, Brasil. A las 21.30 iban a jugar Independiente Santa Fe vs. River, pero el partido fue postergado por el terremoto que azotó a Colombia este lunes.

En el plano local, Independiente se verá las caras con Atlético Tucumán en el estadio Marcelo Bielsa, en un partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina. Por último, en el Viejo Continente se pondrá en juego el primer trofeo continental de la temporada 2026-2027, la Supercopa de Europa, con el duelo entre el campeón de la Champions League, PSG, y el ganador de la Europa League, Aston Villa, en el Red Bull Arena de Austria.

Independiente buscará meterse en los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 JUAN MANUEL BAEZ

Partidos de este miércoles 12 de agosto

Copa Libertadores

19 : Platense vs. Coquimbo Unido - Fox Sports y Disney+ Premium.

: Platense vs. Coquimbo Unido - Fox Sports y Disney+ Premium. 19 : Palmeiras vs. Cerro Porteño - Fox Sports 2 y Disney+ Premium.

: Palmeiras vs. Cerro Porteño - Fox Sports 2 y Disney+ Premium. 21.30: Cruzeiro vs. Flamengo - Fox Sports y Disney+ Premium.

Copa Sudamericana

19 : Tigre vs. Montevideo City Torque - ESPN y Disney+ Premium.

: Tigre vs. Montevideo City Torque - ESPN y Disney+ Premium. 19: Bragantino vs. Atlético Mineiro - DSports y Canal 109 de Flow.

Copa Argentina

19.15: Independiente vs. Atlético Tucumán - TyC Sports.

Supercopa de Europa

16: PSG vs. Aston Villa - Fox Sports y Disney+ Premium.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina