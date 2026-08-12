Partidos de hoy, miércoles 12 de agosto: horarios y por dónde ver en vivo online

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Se disputan varios compromisos de la Copa Libertadores y la Sudamericana, además de la Supercopa de Europa y un encuentro de la Copa Argentina
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Este miércoles hay actividad en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, además de en el Viejo Continente con la Supercopa de Europa entre Paris Saint German (PSG) y Aston Villa, y en la Copa Argentina con el mano a mano entre Independiente y Atlético Tucumán. Se disputan tres partidos del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes, entre los que aparece Platense vs. Coquimbo Unido, y dos del otro certamen continental, con Tigre vs. Montevideo City Torque bajo los flashes.
- El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com, con información y estadísticas actualizadas en tiempo real.
En la Libertadores, el Calamar y el Aurinegro abrirán la jornada a las 19 en el estadio Ciudad de Vicente López, al mismo tiempo que se enfrentan Palmeiras y Cerro Porteño en el Allianz Parque de San Pablo, Brasil. Más tarde, en el último compromiso del día, Cruzeiro recibirá a Flamengo en el Mineirão de Belo Horizonte a partir de las 21.30.
En la Sudamericana, uno de los dos encuentros de este miércoles será el que ponga cara a cara al Matador con los Ciudadanos, a partir de las 19, en el estadio José Dellagiovanna. En simultáneo, Atlético Mineiro visitará a Bragantino en el Municipal Cicero De Souza Marques de San Pablo, Brasil. A las 21.30 iban a jugar Independiente Santa Fe vs. River, pero el partido fue postergado por el terremoto que azotó a Colombia este lunes.
En el plano local, Independiente se verá las caras con Atlético Tucumán en el estadio Marcelo Bielsa, en un partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina. Por último, en el Viejo Continente se pondrá en juego el primer trofeo continental de la temporada 2026-2027, la Supercopa de Europa, con el duelo entre el campeón de la Champions League, PSG, y el ganador de la Europa League, Aston Villa, en el Red Bull Arena de Austria.
Partidos de este miércoles 12 de agosto
Copa Libertadores
- 19: Platense vs. Coquimbo Unido - Fox Sports y Disney+ Premium.
- 19: Palmeiras vs. Cerro Porteño - Fox Sports 2 y Disney+ Premium.
- 21.30: Cruzeiro vs. Flamengo - Fox Sports y Disney+ Premium.
Copa Sudamericana
- 19: Tigre vs. Montevideo City Torque - ESPN y Disney+ Premium.
- 19: Bragantino vs. Atlético Mineiro - DSports y Canal 109 de Flow.
Copa Argentina
- 19.15: Independiente vs. Atlético Tucumán - TyC Sports.
Supercopa de Europa
- 16: PSG vs. Aston Villa - Fox Sports y Disney+ Premium.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
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