LA NACION

Partidos de hoy, miércoles 12 de agosto: horarios y por dónde ver en vivo online

Se disputan varios compromisos de la Copa Libertadores y la Sudamericana, además de la Supercopa de Europa y un encuentro de la Copa Argentina

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Paris Saint Germain se enfrenta este miércoles a Aston Villa en el marco de la Supercopa de Europa 2026
Paris Saint Germain se enfrenta este miércoles a Aston Villa en el marco de la Supercopa de Europa 2026Thibault Camus - AP

Este miércoles hay actividad en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, además de en el Viejo Continente con la Supercopa de Europa entre Paris Saint German (PSG) y Aston Villa, y en la Copa Argentina con el mano a mano entre Independiente y Atlético Tucumán. Se disputan tres partidos del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes, entre los que aparece Platense vs. Coquimbo Unido, y dos del otro certamen continental, con Tigre vs. Montevideo City Torque bajo los flashes.

  • El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com, con información y estadísticas actualizadas en tiempo real.

En la Libertadores, el Calamar y el Aurinegro abrirán la jornada a las 19 en el estadio Ciudad de Vicente López, al mismo tiempo que se enfrentan Palmeiras y Cerro Porteño en el Allianz Parque de San Pablo, Brasil. Más tarde, en el último compromiso del día, Cruzeiro recibirá a Flamengo en el Mineirão de Belo Horizonte a partir de las 21.30.

Platense recibirá a Coquimbo Unido en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026
Platense recibirá a Coquimbo Unido en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026X @caplatense

En la Sudamericana, uno de los dos encuentros de este miércoles será el que ponga cara a cara al Matador con los Ciudadanos, a partir de las 19, en el estadio José Dellagiovanna. En simultáneo, Atlético Mineiro visitará a Bragantino en el Municipal Cicero De Souza Marques de San Pablo, Brasil. A las 21.30 iban a jugar Independiente Santa Fe vs. River, pero el partido fue postergado por el terremoto que azotó a Colombia este lunes.

En el plano local, Independiente se verá las caras con Atlético Tucumán en el estadio Marcelo Bielsa, en un partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina. Por último, en el Viejo Continente se pondrá en juego el primer trofeo continental de la temporada 2026-2027, la Supercopa de Europa, con el duelo entre el campeón de la Champions League, PSG, y el ganador de la Europa League, Aston Villa, en el Red Bull Arena de Austria.

Independiente buscará meterse en los cuartos de final de la Copa Argentina 2026
Independiente buscará meterse en los cuartos de final de la Copa Argentina 2026JUAN MANUEL BAEZ

Partidos de este miércoles 12 de agosto

Copa Libertadores

  • 19: Platense vs. Coquimbo Unido - Fox Sports y Disney+ Premium.
  • 19: Palmeiras vs. Cerro Porteño - Fox Sports 2 y Disney+ Premium.
  • 21.30: Cruzeiro vs. Flamengo - Fox Sports y Disney+ Premium.

Copa Sudamericana

  • 19: Tigre vs. Montevideo City Torque - ESPN y Disney+ Premium.
  • 19: Bragantino vs. Atlético Mineiro - DSports y Canal 109 de Flow.

Copa Argentina

  • 19.15: Independiente vs. Atlético Tucumán - TyC Sports.

Supercopa de Europa

  • 16: PSG vs. Aston Villa - Fox Sports y Disney+ Premium.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. El árbitro del partido de Tigre-River habló acerca de la jugada del penal sobre Ángel Correa
    1

    Andrés Gariano, el árbitro del partido de Tigre con River, habló acerca de la jugada del penal que no le cobró a Ángel Correa

  2. Un jugador uruguayo fue presentado en Cruzeiro junto a su novia, pero un gesto de ella se volvió viral
    2

    Un jugador uruguayo fue presentado en Cruzeiro junto a su novia, pero un gesto de ella se volvió viral

  3. Di Carlo fue autocrítico sobre cómo el club excluyó jugadores y apuntó contra la AFA: "La tolerancia está agotada"
    3

    Stefano Di Carlo, el presidente de River, autocrítico: “Fue un error lo de los jugadores separados”

  4. Enzo Fernández y la posibilidad de cambiar de equipo en Inglaterra por más de 100 millones de euros
    4

    Enzo Fernández y la posibilidad de cambiar de equipo en Inglaterra por más de 100 millones de euros