Partidos de hoy, miércoles 19 de agosto: horarios y por dónde ver en vivo online

La agenda del fútbol no tiene blancos y este miércoles 19 de agosto de 2026 la pelota rueda en diferentes partes del planeta con encuentros correspondientes a certámenes nacionales e internacionales que involucran a equipos y jugadores argentinos.

Todos los partidos se pueden seguir minuto a minuto en canchallena.com, con información y estadísticas actualizadas al instante.

Racing enfrenta a Belgrano de Córdoba por la Copa Argentina JUAN MANUEL BAEZ

Lo más trascendente de la jornada es la continuidad de los octavos de final de las copas Libertadores y Sudamericana. En esta última se presenta River vs. Independiente de Santa Fe en el estadio El Campín de Bogotá, en el duelo de ida de los octavos de final que se suspendió hace una semana por el terromoto que afectó a Colombia. Además, Tigre visita a City Torque en la revancha de la misma instancia. En el máximo certamen continental, en tanto, Platense visita a Coquimbo de Chile mientras que Cerro Porteño recibe a Palmeiras y Flamengo, a Cruzeiro.

Además, se disputa un partido de los octavos de la Copa Argentina 2026: Racing vs. Belgrano de Córdoba. En la Argentina también hay acción de la Primera Nacional y del Torneo Proyección, con ocho encuentros de la quinta fecha.

Lionel Messi juega con Inter Miami este miércoles, en la Major League Soccer CARLY MACKLER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A nivel internacional, en España juegan Atlético de Madrid vs. Málaga por La Liga y en Estados Unidos avanza la MLS con 15 partidos, entre ellos el del Inter Miami de Lionel Messi vs. Philadelphia como visitante. También hay cuatro juegos de los playoffs de la Champions League 2026/2027.

Los partidos más importantes del miércoles 19 de agosto

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Octavos de final - Vuelta

19: Coquimbo vs. Platense (Fox Sports y Disney+ Premium).

19: Cerro Porteño vs. Palmeiras (Fox Sports 2 y Disney+ Premium).

21.30: Flamengo vs. Cruzeiro (Fox Sports 2 y Disney+ Premium).

Octavos de final - Ida

21.30: Independiente Santa Fe vs. River (ESPN y Disney+ Premium).

Octavos de final - Vuelta

19: Atlético Mineiro vs. Bragantino (ESPN y Disney+ Premium).

21.30: Montevideo City Torque vs. Tigre (DSports).

Octavos de final

19.15: Racing vs. Belgrano de Córdoba (TyC Sports y TyC Sports Play).

Fecha 21

15: Chacarita vs. Guemes (TyC Sports Play).

Fecha 5

14: Gimnasia de La Plata vs. Sarmiento de Junín (ESPN 4, Disney+ Premium y LPF Play).

15: Independiente vs. Estudiantes de La Plata (LPF Play).

15: Talleres de Córdoba vs. Rosario Central (LPF Play).

15: Ferro vs. San Martín de San Juan (LPF Play).

15: Banfield vs. Instituto de Córdoba (LPF Play).

15: Aldosivi de Mar del Plata vs. Argentinos Juniors (LPF Play).

15: Huracán vs. Independiente (LPF Play).

15: Atlético Rafaela vs. Quilmes (LPF Play).

Fecha 1

16: Atlético de Madrid vs. Málaga (DSports).

Semana 20