Partidos de hoy, miércoles 5 de agosto: horario y por dónde ver en vivo online

Este miércoles 5 de agosto la pelota de fútbol rueda en diferentes partes del planeta con partidos correspondientes a certámenes nacionales e internacionales más amistosos de relieve que involucran a equipos y jugadores argentinos.

Todos los encuentros se pueden seguir minuto a minuto en canchallena.com, con información y estadísticas actualizadas al instante.

Boca Juniors recibe a Estudiantes de La Plata en el estadio de Huracán, por el Torneo Clausura Marcos Brindicci - LA NACION

Lo más trascendente de la jornada son los dos encuentros de la segunda fecha del Torneo Clausura, de los cuales uno es Boca Juniors vs. Estudiantes de La Plata en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán. Además, Tigre recibe a Belgrano de Córdoba en Victoria.

También juega Lionel Messi. Inter Miami recibe a San Luis de México por la primera fecha de la Leagues Cup, el certamen que reúne a equipos de la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX. Por ese torneo, hay otros cinco encuentros.

En la Argentina también hay acción de la Primera Nacional y el Torneo Proyección. En Uruguay se desarrolla la definición de la Ronda intermedia con Peñarol vs. Wanderers mientras que en Colombia hay dos juegos del certamen de la Primera División.

Por último, en Europa hay actividad en los tres certámenes continentales, con partidos de la tercera ronda de clasificación de la Champions League, Europa League y Conference League; y dos amistosos de calibre internacional con el clásico de Italia entre Milán e Inter y Mallorca vs. PSG.

Los partidos más importantes del miércoles 5 de agosto

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 2

19: Boca Juniors vs. Estudiantes de La Plata (TNT Sports).

21.15: Tigre vs. Belgrano de Córdoba (ESPN Premium).

Fecha 21

15: Almagro vs. Gimnasia y Tiro de Salta (LPF Play).

20: Quilmes vs. Gimnasia de Jujuy (LPF Play).

Fecha 1

20.30: Monterrey vs. Orlando City (Apple TV+).

20.30: Inter Miami vs. San Luis (Apple TV+).

21.30: Nashville vs. León (Apple TV+).

21.30: Dallas vs. Querétaro (Apple TV+).

23: Toluca vs. Seattle (Apple TV+).

23.30: Los Angeles FC vs. Chivas (Apple TV+).

Tercera ronda

13.30: Aarhus vs. Sabah.

15: Fenerbahce vs. Sturm.

Tercera ronda de clasificación

15.15: Ferencvaros vs. Górnik Zabrze.

Tercera ronda de clasificación

14: Brann vs. Apollon.

15.30: Panathinaikos vs. CSKA 1948.

Fecha 3

15: Unión de Santa Fe vs. Argentinos Juniors (LPF Play).

15: Quilmes vs. Colón de Santa Fe (LPF Play).

15: Estudiantes de Río Cuarto vs. Lanús (LPF Play, ESPN 3 y Disney+ Premium).

15: Defensa y Justicia vs. Newell’s (LPF Play).

15: Independiente vs. San Martín de San Juan (LPF Play).

15: Ferro vs. Riestra (LPF Play).

Ronda Intermedia - Final

20: Peñarol vs. Wanderers.

Fecha 3

20.15: Inter Bogotá vs. Jaguares.

22.30: Once Caldas vs. América.

Amistosos